الإثنين 28 آب 2023
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وفاة العين جمال الشوابكة

العين الراحل جمال الشوابكة
العين الراحل جمال الشوابكة

نعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز العين جمال الشوابكة، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الاثنين، بعد حياة حافلة بالعطاء للوطن وقيادته الهاشمية.

وقال الفايز إن الأردن بوفاة المرحوم فقد قامة وطنية كبيرة كانت عنوانا للعطاء والتضحية وكرست حياتها من أجل خدمة الوطن وقيادته الهاشمية، فالمرحوم وفي مختلف مواقع العمل المدنية والعسكرية وفي مجلس الأعيان، لم يبخل بأي جهد ممكن لأجل رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره وعزته.

وأضاف أن المرحوم كان قريبا من كل أردني وعنوانا لنصرة الضعيف ومساعدة المحتاج، وبفقدانه يكون الأردن قد فقد أحد رجالاته الأوفياء المخلصين له، ومن الرجالات المشهود لهم بالانتماء الوطني والحضور الاجتماعي الكبير.

وتابع أننا وإذ نتقدم بتعازينا الحارة لذوي المرحوم وأسرته وعشيرة الشوابكة خاصة وعشائر البلقاوية عموما، فإننا ندعو الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

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وتوفي، ‏الفريق الركن المتقاعد العين جمال الشوابكة، عن عمر ناهز 72 عاما بعد وعكة صحية أصابته خلال حضوره جلسة تشريعية في مجلس الأعيان.

ومن أبرز المناصب التي تقلدها الشوابكة؛ مستشار خاص لسمو الأمير غازي بن محمد من تاريخ 1/1/2020- ولغاية تاريخه، مستشار عسكري للأزمات في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، رئيس مجلس إدارة CLS الأميركية، مستشار عسكري لرئيس الجمهورية اليمنية، نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة – القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، قائد العمليات الخاصة المشتركة، قائد وحدة الأمن والحماية الخاصة لحماية الطائرات والمطارات والسفارات الأردنية خارج المملكة، رئيس أركان العمليات الخاصة، قائد القوات الخاصة الملكية، قائد مجموعة مكافحة الإرهاب – القوات الخاصة الملكية، عضو مجلس الأعيان الثامن والعشرون والتاسع والعشرون.

الشوابكة ولد في خشافية الشوابكة ويحمل درجة الماجستير في العلاقات الدولية من جامعة نيويورك 2006، ودرجة بكالوريوس الإدارة من جامعة مؤته 1988م، دبلوم علوم عسكرية- جامعة مؤتة 1972م.

‏وبحسب قناة "المملكة"، فإن لدى الشوابكة عدة أوسمة؛ وسام الاستقلال، وسام نجمة الأردن، شارة قمة الوفاق والاتفاق، شارة تقدير الخدمة المخلصة، شارة الكفاءة القيادية، شارة الكفاءة التدريبية، قلادة الحسين ابن علي، وسام اليوبيل الفضي، وسام النهضة، وسام الاستحقاق العسكري من الدرجة الثالثة، وسام الكوكب من الدرجة الثانية، وسام الحسين للعطاء المتميز، شارة الكفاءة القيادية، شارة الكفاءة الادارية والفنية.


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