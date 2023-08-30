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الأربعاء 30 آب 2023
9:23 ص
وفاة بتصادم مركبة وشاحنة على طريق المفرق
سيارة إسعاف
توفي شخص، اليوم الأربعاء، بحادث تصادم مركبة خصوصي وأخرى للشحن “تريلا”، كانت متوقفة خارج حرم الشارع العام، على طريق المفرق.
وقال ضابط غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية خلال استعراض التقرير المروري عبر إذاعة الأمن العام، إن الحادث بالكامل كان خارج حرم الشارع العام، حيث اصطدمت المركبة بالشاحنة في أثناء توقفها.
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وأضاف أنه جرى إخلاء الوفاة إلى مستشفى المفرق الحكومي.
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