السبت 28 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

وفاة وإصابة بانفجار بويلر داخل مستشفى خاص في عمان

تعبيرية
تعبيرية
توفي شخص وأصيب آخر اليوم السبت إثر انفجار بويلر داخل احد المستشفيات الخاصة في العاصمة عمان.

وأشار الأمن العام في بيان إلى أن الانفجار وقع أثناء أعمال صيانة، وتم فتح تحقيق في الحادثة.اضافة اعلان

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