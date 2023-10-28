وفاة وإصابة بانفجار بويلر داخل مستشفى خاص في عمان

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توفي شخص وأصيب آخر اليوم السبت إثر انفجار بويلر داخل احد المستشفيات الخاصة في العاصمة عمان.وأشار الأمن العام في بيان إلى أن الانفجار وقع أثناء أعمال صيانة، وتم فتح تحقيق في الحادثة.