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السبت 28 تشرين الأول 2023
2:00 م
وفاة وإصابة بانفجار بويلر داخل مستشفى خاص في عمان
تعبيرية
توفي شخص وأصيب آخر اليوم السبت إثر انفجار بويلر داخل احد المستشفيات الخاصة في العاصمة عمان.
وأشار الأمن العام في بيان إلى أن الانفجار وقع أثناء أعمال صيانة، وتم فتح تحقيق في الحادثة.
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