الإثنين 07 آب 2023
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وفاة و3 إصابات بحادث سير نتيجة عدم الالتزام بإشارة قف

رقيب سير
رقيب سير
قال مندوبو الإدارات المرورية إن رجال السير انتشروا بشكل مبكر للتعامل مع الحركة الصباحية بكل حرفية ومهنية عالية من خلال العمل ضمن خطة مرورية للكشف على حالة الطرق بهدف تأمين وصول الجميع لمقاصدهم بكل سهولة ويسر اضافة اعلان

وبينوا خلال استعراضهم التقرير المروري عبر إذاعة الأمن العام أن عدم الوقوف التام التزاماً بإشارة قف تسبب بحادث سير نتج عنه وفاة شخص وثلاث إصابات يوم أمس.

وأضافوا أن الانتقال المباشر من أقصى اليمين (الشوارع الفرعية) إلى أقصى اليسار بدون التقيد بأولويات المرور يتسبب بتباطؤ الانسيابية المرورية ونتج عنه حوادث مرورية أيضاً.

وأهاب مندوب إدارة السير عبر إذاعة الأمن العام بالمواطنين بعدم التردد بالتبليغ عن أي سلوكيات خاطئة قد يرتكبها بعض سائقي المركبات العمومية كعدم الوصول لنهاية الخط أو تغيير خط الاتجاه أو تقاضي أجور فوق الحد المقرر.

واشار إلى أنه تم التعامل أمس مع حادث دهس بوادي الرمم بالإضافة لتجمهر الفضوليين على المسربين مما أدى إلى إعاقة وصول مرتبات الإدارات المرورية والدفاع المدني للموقع، مضيفاً إلى أنه تم التعامل مع تباطؤ كثيف بحركة السير، منوهين بضرورة الابتعاد عن مثل هذه السلوكيات الخاطئة.

وتابع عبر إذاعة الأمن العام، بأن ارتكاب مخالفة تغيير المسرب بشكل مفاجئ أدى إلى وقوع حادث صدم ما بين مركبتين مقابل أمانة عمان نتج عنه إصابة متوسطة بالإضافة للتعامل مع كثافة مرورية بكل حرفية من قبل نشامى السير.

ضابط غرفة عمليات الدوريات الخارجية قال عبر إذاعة الأمن العام إن نشامى الدوريات تعاملوا خلال الـ24 ساعة الماضية مع عدد من الحوادث المرورية، إذ كان أبرزها  حادث تصادم على طريق أوتستراد الزرقاء- عمان نتج عنه إصابتين، وحادث تصادم لـ 3 مركبات نتج عنه إصابة واحدة على طريق اربد عمان.

وحول المخالفات الخطرة التي تم التعامل معها أمس، لفت بأن رقابة مرورية على مدار الساعة لرصد المخالفات الخطرة، ضبطت عدد من مخالفات قيادة مركبات برخص لا تخولهم بذلك أو المسير بسرعات عالية ، حيث تم ضبط مركبة تسير بسرعة 175 كلم/ساعة على الطريق الصحراوي ومركبة بسرعة 151 كلم/ساعة المطار وأخرى بسرعة 146 كلم/ساعة على طريق اربد / الرمثا.

وحذر ضابط الدوريات الخارجية من استخدام مشتتات الانتباه أثناء القيادة (كالهاتف النقال) والتي تعتبر من أبرز السلوكيات الخاطئة التي يرتكبها بعض السائقين حيث ينتج عنها غالباً حوادث مرورية مؤلمة.

وتجدد مديرية الأمن العام تأكيدها بضرورة الحذر والانتباه أثناء القيادة وضرورة إتباع توجيهات وإرشادات رقباء السير وعدم ارتكاب المخالفات الخطرة وتجنب التتابع القريب وعدم تجاوز السرعات المقررة على الطرق وتغيير المسرب بشكل مفاجئ لتجنب الحوادث المرورية.
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