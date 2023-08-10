وفاتان بحادثي سير في ماحص والشونة الجنوبية

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استعرض ضباط غرفة عمليات إدارة السير المركزية، الخميس، أبرز الحوادث والمخالفات المسجلة خلال 24 ساعة الماضية.وقال في تصريح نقلته إذاعة الأمن العام، إن أبرز الحوادث كان اصطدام مركبة بجسم ثابت “جدار جسر أم النعاج” في منطقة ماحص، نتج عنه وفاة شخص يبلغ 51 عاما، حيث جرى إخلاء الوفاة وإزالة الأثر المروري.وأضاف ان شابا توفي بعد تعرضه لحادث دهس قرب مثلث الشونة الجنوبية.وعلل سبب الحادث، إلى عدم أخذ احتياطات السلامة العامة.وأوضح أنه أصيب شخصان بعد تعرضهما لحادث سير بين 3 مركبات صباح الخميس في منطقة شارع الجامعة الأردن.وأشار إلى أن الفرق الميدانية موجودة في الموقع، حيث جرى إسعاف المصابين ويجري العمل على رفع الأثر المروري وفتح الطريق أمام حركة المركبات.