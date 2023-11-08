وفد إماراتي يطّلع على التجربة الأردنية في تطوير المناهج

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زار وفد تربويّ إماراتيّ يرافقه الأمين العامّ لوزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة، المركز الوطني لتطوير المناهج، للاطلاع على التجربة الأردنيّة في تجديد المناهج وتطويرها.وكان في استقبال الوفد رئيس المجلس الأعلى للمركز معالي الأستاذ الدكتور محي الدين توق، الذي رحّب بالوفد، وأكّد على عمق العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، ومجال التعليم بخاصّة.وأبدى الدكتور توق في هذا اللقاء استعداد المركز لتسخير إمكاناته وخبراته لتعزيز التعاون في مجال تطوير المناهج بين البلدين.وقدّم الدكتور توق ملخّصًا عن التجربة الأردنيّة في تطوير المناهج، وشرح دور المركز وآلية عمله، وأبرز إنجازاته من المباحث والكتب المدرسيّة، بما يسهم في تحقيق التنمية البشرية المستدامة التي تنعكس إيجابًا على تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصاديّ.فيما أكّد أعضاء الوفد الزائر على سعادتهم بالاطلاع على التجربة الأردنيّة، ورغبتهم بالتعاون المستمرّ مع المركز في مجالات متعددة، وذلك لتبادل الخبرات في مجال تطوير المناهج.