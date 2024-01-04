وقفة احتجاجية للقوى الطلابية رفضا لتعديلات نظام صندوق دعم الطالب

اضافة اعلان

نظمت القوى الطلابية وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ظهر اليوم الخميس؛ رفضًا لتعديلات نظام صندوق دعم الطالب.وهتف المشاركون في الوقفة هتافات تعكس حجم الغضب من التعديلات التي ستؤدي إلى حرمان عشرات الآلاف من الطلبة من حقهم فيه التعليم.وفي ختام الوقفة، ألقى الطالب عدنان جميل كلمة مقتضبة باسم القوى الطلابية أكد فيها استمرار الخطوات التصعيدية للقوى الطلابية في مجابهة هذه التعديلات التي تحرم الطلبة من حقهم في التعليم إضافة إلى أنها تقيد حرية العمل الطلابي.وكانت القوى الطلابية قد أصدرت بيانًا أشارت فيه إلى أن هذه التعديلات جاءت لتحرم آلاف الطلبة من التعليم في ظل الارتفاع الكبير والمتواصل للرسوم الجامعية خلال العشرين سنة الأخيرة.ولفتت إلى أن هذه التعديلات اشتملت على استثناء طلبة السنة الأولى من التقدم للمنح والقروض الجزئية والتي تشكل أكثر من 80% من منح وقروض الصندوق، ويشكل هؤلاء الطلبة (22-25)% من مجموع من يحق لهم التقدم.وبحسب القوى الطلابية، تم حرمان الطلبة الحاصلين على معدل مقبول من التقدم للصندوق، وحصر المتقدمين بالحاصلين على معدل جيد فما فوق.ووفق القوى الطلابية، سيؤدي هذان التعديلان إلى خفض عدد من يحق لهم التقدم للصندوق بنسبة لا تقل عن 50%، "أي أننا نتحدث عن أكثر من 30 ألف طالب وطالبة. كما تم حرمان الطلبة الذين انخفض معدلهم إلى ما دون الجيد، من استكمال المنحة الجزئية أو القرض الذي حصلوا عليه، علمًا بأنه النظام السابق كان يعطي الطالب فرصة لفصلين دراسيين في حال الرسوب أو انخفاض المعدل إلى ما دون الـ60%؜ وليس 68% كما هو بالنظام الجديد".ورأت القوى الطلابية أن حرمان الطالب الذي يحصل على عقوبة الإنذار من المنحة أو القرض يستهدف الطلبة الناشطين وسيكون سيفًا مسلطًا على رقابهم، وهو ما يتناقض مع الحديث الحكومي عن تشجيع انخراط الطلبة في العمل السياسي.