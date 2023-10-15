وقفة تضامنية في الفحيص مع غزة

نفذت فاعاليات شعبية ورسمية بمدينة الفحيص، اليوم الأحد، وقفة تضامنية مع

أهالي مدينة غزة؛ احتجاجا على العدوان الغاشم على المدنيين والأطفال والعزل.

وقال رئيس بلدية الفحيص، عمر العكروش، إن قلوبنا تنزف ألماً ولوعةً وعُيوننا تذرف وتَدمعُ حَسرةً على واقع اليم ومرير، يعانيه اشقاؤنا وأخوتنا الأحباء في قدسنا المحتلة إثر الأحداث الأخيرة التي تشهدها غزة.

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وأضاف العكروش أن ما يحدث من إراقة الدماء حرمته جميع الرسالات والديانات السماوية ضد الإنسانية.

وتابع: نقف اليوم في "وقفة تضامنية مُتحدي الأيدي والقلوب، لنضرع إلى الله العلي أن يحفظ لنا راعي مسيرتنا وحادي ركبنا جلالة الملك عبد الله الثاني، الذي

يسعى ويدعو دوماً للسلام والمحبة حاملاً رسالةً من العطاء والتفاني في تدعيم أطر ورواسي السلام في أرجاء الوطن العربي والعالم أجمع".

وأكد" نقف اليوم خلف قيادتنا الهاشمية وحكومتنا الرشيدة، نتضامن معاً من أجل أهلنا وأحبتنا في غزة، ونناشد العالم محبة السلام والعدل والمساواة، وحقوق الإنسان في العيش الكريم والأمن والأمان التي باتت تحركها أيادي الظلم

والبطش والغطرسة.

بدوره، قال اللواء المتقاعد فخري اسكندر الداوود إن القضية الفلسطينية في وجدان الهاشميين منذ الأزل ومحط اهتمامهم في كل المحافل الدولة وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ما انقطعت في مد يد العون والمساعدة لإخواننا في فلسطين.

وقال القاضي فارس الداوود إن وقفتنا اليوم هي وقفة الأخ لأخية وهذا هو ديدن الأردنيين استجابة لتوجيهات الملك عبدالله الثاني، مشيرا إلى أن جميع الأعراف الدولية ترفض استهداف المدنيين، ولكن ما نراه اليوم هو قصف لا يفرق بين الأطفال والشيوخ والنساء.

وتم خلال الوقفة فتح باب التبرعات لضحايا القصف.

وشارك في الوقفة الوزير السابق سامي الداوود ونواب المدينة ورجال الدين المسيحي. -(بترا)