ولي العهد للنشامى: "منصورين بعون الله"

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كتب سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، عبر حسابه على منصة "إنستقرام": "بالتوفيق لنشامى منتخبنا اليوم منصورين بعون الله".ويلتقي "النشامى" مع نظيره العراقي اليوم الاثنين، عند الساعة الثانية والنصف مساء، على ستاد خليفة الدولي.