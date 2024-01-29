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الإثنين 29 كانون الثاني 2024
2:23 م
ولي العهد للنشامى: "منصورين بعون الله"
ولي العهد للنشامى: منصورين بعون الله
كتب سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، عبر حسابه على منصة "إنستقرام": "بالتوفيق لنشامى منتخبنا اليوم منصورين بعون الله".
ويلتقي "النشامى" مع نظيره العراقي اليوم الاثنين، عند الساعة الثانية والنصف مساء، على ستاد خليفة الدولي.
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ولي العهد
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