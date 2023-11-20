الإثنين 20 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ولي العهد يصل إلى العريش للإشراف على تجهيز وإرسال مستشفى ميداني جديد إلى غزة

ولي العهد
ولي العهد يصل إلى مدينة العريش المصرية للإشراف على تجهيز وإرسال مستشفى ميداني أردني جديد إلى غزة

وصل سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد إلى مدينة العريش المصرية، اليوم الاثنين، للإشراف على عملية تجهيز وإرسال المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 لجنوبي قطاع غزة بسعة 41 سريرا.

اضافة اعلان


ووصل سمو ولي العهد إلى مطار العريش الدولي على متن طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني تحمل على متنها كوادر المستشفى ومعدات وأجهزة طبية.


ويأتي إرسال المستشفى، الذي سيقام بمدينة خان يونس، بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، استمرارا لجهود الأردن في الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى ومصابي العدوان الإسرائيلي على غزة.


ويتكون المستشفى من أقسام الطوارئ، والباطنية العامة، والعناية الحثيثة ICU، والرجال، والنساء، والخداج بسعة 41 حاضنة، والنسائية والتوليد، إضافة إلى مختبر وصيدلية وتصوير أشعة وغرفة تعقيم، وغرفتي عمليات لإجراء العمليات الجراحية العاجلة.


ويضم كادر المستشفى البالغ عدده 145 من الفرق الطبية والتمريضية في الخدمات الطبية الملكية إضافة إلى إداريين، تخصصات الجراحة العامة، وجراحة الشرايين، والأعصاب، والصدر، والمسالك، والتجميل، والعظام، والأطفال، والوجه والفكين.


وكانت وصلت في وقت سابق 40 شاحنة إلى معبر رفح تحمل معدات وأجهزة ومستلزمات طبية لتجهيز المستشفى.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
حجز موعد - (تعبيرية)

إطلاق خدمة "الموعد الإلكتروني" في بعض المنشآت الصحية الحكومية

منذ 29 دقيقة
الفوسفات تتبرع بجهاز غسيل كلى لمستشفى الشيخ زايد الحكومي بالعقبة

الفوسفات تتبرع بجهاز غسيل كلى لمستشفى الشيخ زايد الحكومي بالعقبة

منذ 57 دقيقة
الأمن العام: إخلاء منازل بسبب ارتفاع منسوب المياه

الأمن العام: إخلاء منازل بسبب ارتفاع منسوب المياه (صور)

منذ2 ساعة
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية)

الخارجية: إجلاء 229 مواطنا أردنيا من المقيمين في غزة

منذ2 ساعة
اعتقلت السلطات الأمريكية الطالبة الأردنية في جامعة بنسلفانيا ، تارا الطراونة‬⁩، بسبب موقفها من المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

الخارجية تكشف حالة الأردنية الموقوفة في بنسيلفانيا

منذ3 ساعة
المحكمة الإدارية

المحكمة الإدارية تقدم عددا من خدماتها إلكترونيا

منذ5 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

إعادة غزة لمصر والضفة للأردن

ماهر أبو طير |اليوم

كفاكم كذبا

جهاد المنسي |اليوم

الموقف الأردني.. لا خطوط حمراء

نضال منصور |اليوم

إعادة الاعتبار لحق الشعوب بتقرير مصيرها ومقاومة الاحتلال

أحمد عوض |اليوم

إعادة تقييم الموقف

يعقوب ناصر الدين |اليوم

يستكثرون على الأردن كلمة خير

سميح المعايطة |اليوم

حرب الكراهية

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات | منذ20 ساعة
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
أرشيفية

معضلة إسرائيل تتفاقم مع استمرار حربها على غزة

ترجمات | منذ21 ساعة
قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار - (المصدر)

يحيى السنوار.. زعيم حماس الذي خدع إسرائيل

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون في مربع سكني كامل دمره القصف الإسرائيلي في مدينة غزة - (أرشيفية)

غزو غزة لن يجعل إسرائيل أكثر أمانا

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
شعار "لواء الباقر" الذي يعمل بسورية - (المصدر)

ما هو "لواء الباقر" الذي يستهدف الأميركيين في سورية؟

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
 