ولي العهد يطمئن على صحة طالب الرفاعي

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زار سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأربعاء، الوزير الأسبق وأمين عام منظمة السياحة العالمية السابق الدكتور طالب الرفاعي للاطمئنان على صحته.