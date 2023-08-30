الأربعاء 30 آب 2023
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ولي العهد يطمئن على صحة طالب الرفاعي

ولي العهد
سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد

زار سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأربعاء، الوزير الأسبق وأمين عام منظمة السياحة العالمية السابق الدكتور طالب الرفاعي للاطمئنان على صحته.اضافة اعلان
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