الأربعاء 30 آب 2023
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
الأبراج
تعليم
الرئيسية
الغد الأردني
آخر الأخبار
الأربعاء 30 آب 2023
5:16 م
ولي العهد يطمئن على صحة طالب الرفاعي
سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد
زار سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأربعاء، الوزير الأسبق وأمين عام منظمة السياحة العالمية السابق الدكتور طالب الرفاعي للاطمئنان على صحته.
اضافة اعلان
وفاة بتصادم مركبة وشاحنة على طريق المفرق
منذ8 ساعة
مشروع قانون حماية البيانات الشخصية على طاولة النواب مجددا
منذ9 ساعة
ارتفاع الحرارة وطقس صيفي عادي حتى السبت
منذ9 ساعة
أجواء معتدلة في أغلب المناطق
منذ19 ساعة
Copy
اقرأ أيضا
التعليم العالي: لا تمديد لموعد تقديم طلبات القبول الموحد
منذ3 ساعة
ضبط شخص يقود مركبته تحت تأثير المشروبات الكحولية في شارع الأردن
منذ3 ساعة
سماء الأردن على موعد مع القمر الأزرق
منذ6 ساعة
سفارة المملكة في واشنطن تحذر الأردنيين من إعصار “ايداليا”
منذ7 ساعة
الهناندة: الأردن الأنشط في مجال ريادة الأعمال
منذ8 ساعة
الجمارك تصدر قرارات تغريم ومطالبة (أسماء)
منذ8 ساعة
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
شراكة في الأمن السيبراني بين أمنية وسوفكس الأردن
شركات وأعمال
|
منذأقل من دقيقة
المخرج سمير الخوالدة في ذمة الله
فنون
|
منذ 18 دقيقة
ولي العهد يطمئن على صحة طالب الرفاعي
آخر الأخبار
|
منذ 26 دقيقة
وفاة بطل مسلسل “بائعة الورد” بعد صراع مع المرض
فنون
|
منذ 48 دقيقة
عريس معان قبل شهر من وفاته: ربي إن كنت أنا القادم فأحسن خاتمتي وتوفني وأنت راضٍ عني
معان
|
منذ 54 دقيقة
كريم تدعم المطابخ السحابية
شركات وأعمال
|
منذ1 ساعة
فتح باب التجنيد في الأمن العام (رابط)
الغد الأردني
|
19 حزيران 2023
متى تبدأ موجة الحر بالتراجع؟
الغد الأردني
|
12 آب 2023
إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة
آخر الأخبار
|
13 حزيران 2023
الحكومة ترفع أسعار البنزين والديزل
الاقتصاد المحلي
|
31 تموز 2023
عطلة رسمية يوم الأربعاء بمناسبة رأس السنة الهجرية
أخبار محلية
|
13 تموز 2023
متى تنتهي موجة الحر التي تؤثر على الأردن؟
الغد الأردني
|
15 تموز 2023
افكار و مواقف
القبولات في الكليات الطبية: أين المشكلة؟
د.عبدالله سرور الزعبي
|
اليوم
الكاظمي وحديث "مر" عن القرار العراقي!
مكرم أحمد الطراونة
|
اليوم
المشهد الإسرائيلي وعوامل القوة الفلسطينية
د. محمد حسين المومني
|
اليوم
الكيانات الهشة لن تبقى كما هي
ماهر أبو طير
|
اليوم
بعد عام على التحديث
موسى الساكت
|
اليوم
القطاع الزراعي.. أسلوب عمل جديد ومخرجات ذات دلالة
أحمد حمد الحسبان
|
اليوم
ترجمات
مشكلة "الهول": مستقبل العائلات المرتبطة بداعش
ترجمات
|
منذ19 ساعة
حماقة بريغوجين
ترجمات
|
28 آب 2023
المهمة البغدادية: من كان وراء أكبر سرقة مصرفية في التاريخ؟ (2-2)
ترجمات
|
27 آب 2023
من المسؤول عن تعثر الهجوم الأوكراني المضاد؟
ترجمات
|
25 آب 2023
انقلاب النيجر يهدد إستراتيجية الولايات المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب وروسيا
ترجمات
|
25 آب 2023
المخاطر في مرافئ لبنان.. السفن غير المستوفية للمعايير
ترجمات
|
23 آب 2023