الخميس 18 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ولي العهد يلتقي مرتبات المستشفى الميداني الأردني 76 العائدين من غزة

ولي العهد يلتقي مرتبات المستشفى الميداني الأردني 76 العائدين من غزة
ولي العهد يلتقي مرتبات المستشفى الميداني الأردني 76 العائدين من غزة

ولي العهد ينقل تحيات الملك لمرتبات المستشفى واعتزازه بجهودهم طوال الشهور الماضية.

ولي العهد: الأردن مستمر في دعم الأشقاء الفلسطينيين.

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 التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد في الديوان الملكي الهاشمي، اليوم الخميس، مرتبات المستشفى الميداني الأردني السابق غزة /76 الذين عادوا من القطاع الأسبوع الماضي، بعد استلام المستشفى الميداني غزة/ 77 مهامه.


ونقل سمو ولي العهد تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لمرتبات المستشفى واعتزازه بجهودهم التي بذلوها طوال الشهور الماضية.

وعبر سموه خلال اللقاء، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، عن شكره لمرتبات المستشفى لما قدموه من جهود إنسانية كبيرة بخاصة رفيقات السلاح، في ظل ما يشهده القطاع من عدوان، مؤكدا أن الأردن مستمر في دعم الأشقاء الفلسطينيين.

واستعرض قائد قوة المستشفى الميداني العسكري الأردني غزة/ 76 العقيد الركن ثائر الخطيب طبيعة العمل وجهود الكوادر خلال عمل المستشفى الواقع شمال قطاع غزة.

واعتبر متحدثون من مرتبات المستشفى الميداني غزة/ 76 أن دعم جلالة الملك وسمو ولي العهد ومتابعتهما لعمل البعثة كان له الأثر البالغ في مد المرتبات بالعزيمة والقوة وبذل مزيد من الجهد للوقوف إلى جانب الأشقاء وتوفير أفضل الخدمات العلاجية لهم.

وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.

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