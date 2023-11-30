يلعبان مع بعضهما وكأنهما أصدقاء.. فيديو عفوي للملكة رانيا مع طفل غزي

زارت جلالة الملكة رانيا العبدالله المرضى القادمين من غزة لتلقي العلاج في مركز الحسين للسرطان في العاصمة الأردنية عمّان، أمس الأربعاء.



واطمأنّت جلالتها على صحة الأطفال المرضى من غزة، واستفسرت عن وضع وسلامة أهلهم، كما استمعت من الكادر الطبي عن حالتهم الصحية والنفسية، إضافة إلى ما يقدم لهم من عناية وعلاج.

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وفي فيديو عفوي نشرته الملكة عبر صفحتها الخاصة "إنستغرام"، وحصد أكثر من 10 مليون مشاهدة، ظهرت جلالتها رفقة طفل غزي مصاب بالسرطان، يلعبان مع بعضهما وكأنهما أصدقاء. وأرفقت الفيديو بتعليق: التقيت هذا الطفل الشجاع من غزة اليوم في مركز الحسين للسرطان. براءة الأطفال تسمو رغم قساوة الحرب والمرض.

وتداول رواد السوشال ميديا هذا الفيديو وأشادوا بلطف جلالة الملكة وانسجامها مع الطفل الذي عانى ويلات المرض والحرب معاً.

عفوية الملكة رانيا العبدالله وأطفال غزة المصابين بالسرطان اللذين تم نقلهم للأردن لتلقي العلاج ❤️



شافاك الله وعافاك ❤️ pic.twitter.com/wVhareQOBZ — النشامى | Nashama-JU (@Alnashamaju) November 30, 2023

الملكه رانيا العبدالله @QueenRania اليوم مع اطفال #غزه المصابين بمرض السرطان شافاهم الله والذين تم نقلهم الى الاردن لاستكمال علاجهم .

عفوية ام وانسانه عظيمه .

دمتي بخير ام الحسين ودامت هذه اللفته الانسانيه العظيمه .#غزة_تنتصر #الاردن_العظيم pic.twitter.com/Fl148OjaGK — Omar Qadda7 (@OmrKada7) November 29, 2023

جلالة الملكة رانيا العبدالله في مركز الحسين للسرطان مع طفل من غزة ..

مافي الطف واكيت واحن منها ♥️ pic.twitter.com/T6K15TQVJQ — Layan AlNablsi𓂆 🇵🇸♥️ (@Layan_AlNablsi) November 30, 2023

أسأل الله الرحيم رب العرش العظيم أن

يفرحك بحفيدك عبدالله ابن الحسين



الملكة رانيا العبدالله خلال زيارتها لأطفال غزة في مركز الحسين للسرطان - عمان pic.twitter.com/koMxRrtsjv — نضال الثبيتات العمرو (@N2L4Ever) November 30, 2023

الجدير بالذكر أن هناك 41 طفلا مريضًا بالسرطان من غزة في مركز الحسين، يشكلون أول دفعة في وقت يستعد المركز لإحضار أعداد أكبر من مرضى السرطان، بعد توقف المستشفى الوحيد لعلاج السرطان في القطاع.