السبت 09 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

ٱل الشيخ: العلاقات الأردنية السعودية متأصلة ووطيدة وذات عمق استراتيجي

WhatsApp Image 2023-09-08 at 5.24.18 PM (1)
ٱل الشيخ: العلاقات الأردنية السعودية متأصلة ووطيدة وذات عمق استراتيجي
 قال رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ، إنّ العلاقات الأردنية السعودية، متأصلة ووطيدة تتسم بعمق استراتيجي وتاريخي متميز.اضافة اعلان


وبين في تصريح صحفي نقلته صفحة مجلس الشورى الرسمية على موقع "إكس" تويتر سابقًا" أنّ ما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور وتقدم فاعل في مختلف مجالات الحياة يأتي بظل دعم متواصل من قيادتي البلدين، منوهًا إلى أنّ همية الزيارات بين المجالس وما تحقق من حضور مع مختلف المجالس البرلمانية في العديد من الدول العربية.

ويأمل آل الشيخ أن تتكلل الجهود والزيارات في دفع العلاقات الثنائية إلى أعلى مستوياتها بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

ومن المرتقب أن يعقد رئيس مجلس الشورى، لقاءات عديدة ومباحثات رسمية مع رئيسي مجلس الأعيان والنواب، بالإضافة إلى لقاء يجمعه بعدد من المسؤولين الأردنيين.


ويضم الوفد السعودي المرافق لـ ال الشيخ كلاً من:

عضو مجلس الشورى الأستاذ عبد المحسن بن محمد المنيف، وعضو مجلس الشورى الأستاذ مبارك بن خلف الدوسري، وعضو مجلس الشورى الدكتور ناصح بن ناصح البقمي، و عضو مجلس الشورى اللواء مساعد بن سالم الخالدي.
الجمارك: تعلن عن استخدام نظام الشراء الإلكتروني JONEPS

الجمارك: بدء استخدام نظام الشراء الإلكتروني JONEPS 07 أيلول 2023

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي يعقد مباحثات موسعة مع نظيره نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع الإيرلندي ميهال مارتن

الصفدي: الشعب السوري يستحق حياة كريمة آمنة في وطنه 07 أيلول 2023

فيديو

شاهد كيف افتعل شخص حادث دهس.. والأمن يحذر 07 أيلول 2023

تحويلة مرورية - (تعبيرية)

تحويلة مرورية على طريق عمان - الزرقاء 07 أيلول 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
105474

الأردن يدين الهجومين الإرهابيين في مالي

منذ6 ساعة
WhatsApp Image 2023-09-08 at 5.24.18 PM

الصفدي يستقبل آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي

منذ7 ساعة
من-هو-الدكتور-عزمي-محافظة

محافظة: 7.3 % نسبة الأمية بين الإناث في الأردن

منذ7 ساعة
طائرة تابعة للخطوط الجوية الملكية الأردنية

تحويل مسار رحلة للملكية الأردنية لإسعاف مسافر

07 أيلول 2023
Untitled-1

70 "رادارا" ثابتا ومتحركا وكاميرات إشارات ضوئية في عمّان

07 أيلول 2023
الأمير الحسن بن طلال

الأمير الحسن يضع حجر الأساس لفرع المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة بإقليم الشمال

07 أيلول 2023
افكار و مواقف

برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1694099581569650600

منع ارتداء العباءة في المدارس.. امتداد العلمانية القمعية في فرنسا

ترجمات | منذ2 ساعة
Untitled-1

ماذا ستستفيد الهند من ارتياد القمر؟

ترجمات | منذ2 ساعة
نقل جثامين الضحايا من موقع تحطم الطائرة التي أقلت قادة "فاغنر" في روسيا - (أرشيفية)

رأس مجموعة "فاغنر" يقطع.. ومرتزقة يتملكهم الخوف

ترجمات |06 أيلول 2023
الجنرالان الأميركي مارتن ديمبسي والإسرائيلي بيني غانتس يترجلان من طائرة بلاك هوك إسرائيلية أميركية الصنع، 2012 – (المصدر)‏

الجدل الجديد حول المساعدات الأميركية لإسرائيل

ترجمات |06 أيلول 2023
تعبيرية، غولدن كوزموس – (المصدر)

نهاية عصر البشر

ترجمات |05 أيلول 2023
1693829480474593400

فك شيفرة علاقات "الاستعمارية الجديدة": الآثار الجيوسياسية للانقلاب النيجيري‏

ترجمات |04 أيلول 2023
 