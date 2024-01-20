1.7 مليون طالب يستأنفون الفصل الدراسي الثاني اليوم

آلاء مظهر

اضافة اعلان

يستأنف صباح اليوم الأحد 1.7 مليون طالب وطالبة من المدارس الحكوميةوالثقافة العسكرية ووكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فصلهم الدراسي الثاني، بعد انتهاء عطلة الشتاء (بين الفصلين) أمس السبت.وبحسب التقويم المدرسي للعام الدراسي 2023/ 2024، فإن عطلة الشتاء التي استمرت 14 يوما بدأت في 7 كانون الثاني (يناير) الماضي وانتهت أمس السبت.من جهته أكد الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة جاهزية المدارس لاستقبال الطلبة في فصلهم الدراسي الثاني.واشار في تصريح لـ"الغد" أمس، إلى أن طلبة المدارس الحكومية والثقافة العسكرية، و(الأونروا)، سيلتحقون اليوم بمدارسهم في حين طلبة المدارس الخاصة سيستأنفون الدراسة في 1 شباط (فبراير) المقبل.وقال المساعفة، إلى أن جميع الكتب المدرسية ستكون متوفرة بين أيدي الطلبة مع بدء أول يوم دراسي.وأكد أن الوزارة ما زالت مستمرة بتطبيق قرارها القاضي بتعديل موعد بدء الحصة الأولى في المدارس انسجاما مع قرار تثبيت العمل بالتوقيت الصيفي، بحيث يكون دوام الطلبة في المدارس في تمام الساعة 8:15 صباحا، على أن تبدأ الحصة الأولى في تمام الساعة 8:30 صباحا.وأضاف المساعفة أن هذا القرار سيستمر العمل به لغاية 14 نيسان (إبريل) المقبل ومن ثم يعود الوضع كما كان معمولا به سابقا.وأوضح أن جميع المدارس ستفتح أبوابها لاستقبال الطلبة في تمام الساعة 7:45 صباحا؛ وذلك لإتاحة المجال أمام أولياء الأمور ولا سيما الموظفين لإيصال أبنائهم إلى المدارس.وبين أن الحصة الأولى في المدارس ذات الفترة الواحدة والفترتين، وفق هذا القرار، ستبدأ في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا، فيما تبدأ الحصة الأولى في الفترة الثانية، في الساعة الواحدة بعد الظهر، على أن يكون زمن الحصة الصفية في مدارس الفترتين 35 دقيقة، لافتا إلى إلغاء الاستراحة بين الحصص والتي تكون بواقع 5 دقائق.وجدد المساعفة تأكيده على أن الوزارة ستستأنف في الفصل الدراسي الثاني تنفيذ إجراءات تعويض الفاقد التعليمي، عبر برنامج التدخلات العلاجية.وكانت "التربية" قد حددت 13 إجراء علاجيا لمعالجة الفاقد التعليمي للطلبة في مبحثي الرياضيات واللغة العربية، بداية العام الدراسي الحالي من أبرزها: توسيع زمن التعلم حيث قررت الوزارة، في وقت سابق من بدء العام الدراسي الحالي، تقديم موعد الدوام المدرسي إلى 20 آب (اغسطس) الماضي ، أي بزيادة 10 أيام دراسية في الفصل الدراسي الأول و10 أيام دراسية في الفصل الدراسي الثاني.ولفت المساعفة الى أن الفئة المستهدفة هم طلبة الصفوف من الـ4 وحتى الـ9 في المدارس الحكومية والثقافة العسكرية و(الأونروا).وتابع المساعفة أن إجمالي عدد الطلبة بمختلف المراحل الدراسية وفق الاحصائيات بلغ 2.250 مليون، لافتا إلى أن عدد المدارس الحكومية بلغ 4073، منها 20 % تعمل بنظام الفترتين.ونوه بأن عدد أيام الدراسة الفعلية في الفصل الدراسي الثاني ستبلغ 112 يوما، فيما بلغت 105 يوما في الفصل الدراسي الأول، وبهذا يكون مجموع عدد أيام الدراسة الفعلية للعام الدراسي الحالي 217 يوما.وتابع المساعفة، أن التقويم المدرسي حدد موعد بدء الاختبارات التحصيلية النهائية المدرسية للفصل الدراسي الثاني، لطلبة مرحلتي التعليم الأساسي والثانوية (الصف 11) في 1 حزيران (يونيو) المقبل، وتستمر لغاية 25 حزيران (يونيو) المقبل.وأوضح أن الاختبارات التحصيلية النهائية للفصل الدراسي الثاني لطلبة الثانوية العامة الصف الـ12 (التوجيهي)، أو ما يطلق عليها الاختبارات التجريبية، ستبدأ في 8 أيار(مايو) المقبل وتستمر لغاية 26 من الشهر ذاته.وأشار إلى أن العطلة الصيفية ستبدأ في 26حزيران (يونيو) المقبل.