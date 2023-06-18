1200 موظف حكومي يخضعون لامتحان الترفيع

عبدالله الربيحات

اضافة اعلان

عمان- عقد ديوان الخدمة المدنية أول من أمس الامتحان الخاص بتصويب أوضاع موظفي الجهاز الحكومي لغايات تعديل أوضاعهم الوظيفية سندا لأحكام المادة 88 لسنة 2020.وبين رئيس الديوان سامح الناصر، أن التعديل سيكون وفقا للمؤهلات العلمية التي حصلوا عليها بحيث سيكون ترفيعهم من الدرجة الثالثة إلى الدرجه الثانية ومن الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى.وأضاف الناصر لـ"الغد" ان عدد الذين امتحنوا أول من أمس خلال جلستين بلغ 660 موظفا من أصل 1200، فيما سيعقد الامتحان لدفعة ثانية مكونة من 600 موظف يوم السبت المقبل.وقال ان هؤلاء الموظفين تم تزويد الديوان بأسمائهم من قبل 70 دائرة حكومية ووزارات ومؤسسات من أصل 97 دائرة ومؤسسة ووزارة، في ضوء تعميم صادر من الديوان بهذا الخصوص في الفترة السابقة.وزاد أنه تم عقد الامتحان الأول، أول من أمس في التخصصات النمطية على جلستين، وكانت نتائج الامتحان إلكترونية، وتظهر النتيجة مباشرة، حيث تم التعامل مع مكونات محتوى الامتحان وفقاً لإشغال الوظائف العامة، حيث أن هؤلاء الموظفين سيشغلون وظائف جديدة من حيث التخصص والمهام والمسؤوليات، لتوحيد القاعده العامة.وقال الناصر إن الامتحان شمل 133 تخصصا في الجلستين، وان الموظف الذي لم يحالفه الحظ يعطى فرصة ثانية لإعادة الامتحان، مشيراً إلى أن الديوان يجري التدقيق على المؤهلات التي حصل عليها الموظفون في دوائرهم.