 
الأحد 09 حزيران 2024
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18 آب يوم بدء الدوام الرسمي في مدراس الأردن للعام الدراسي المقبل

وزارة التربية والتعليم
التربية تحدد 18 آب يوم بدء الرسمي في مدارس المملكة للعام الدراسي المقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم، التقويم المدرسي للعام الدراسي المقبل 2024 / 2025 للمدارس الحكومية ومدارس الثقافة العسكرية ومدارس وكالة الغوث للاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

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وجاء هذا التقويم مراعيًا للخطة الوطنية للبرنامج العلاجي التي تستدعي تنفيذ إجراءات تهدف إلى علاج الفاقد التعليمي لدى الطلبة، وذلك وفق الآتي: الأحد 11 / 8 / 2024 بدء دوام الهيئات التدريسية، ويوم الأربعاء والخميس 14-15/ 8 / 2024 تسليم الكتب المدرسية للطلبة وتسجيل المنقولين منهم، ويوم الأحد 18 /8 / 2024 بدء دوام الطلبة في الفصل الدراسي الأول.


من يوم الأربعاء 18 / 12 / 2024 إلى الأحـد 5 / 1 /2025 الاختبارات التحصيلية النهائية للفصل الدراسي الأول لطلبة مرحلة التعليم الأساسي وطلبة المرحلة الثانوية للصفين الحادي عشر والثاني عشر، ويوم الاثنين 6 / 1 / 2025 إلى الخميس 16 / 1 / 2025 عطلة الشتاء.


ويكون يوم الأحد 19/1/2025 بدء دوام الطلبة للفصل الدراسي الثاني في حين يكون يوم الأربعاء 7 / 5 /2025 إلى السبت 24 / 5 / 2025 الاختبارات التحصيلية النهائية للفصل الدراسي الثاني لطلبة المرحلة الثانوية الصف الثاني عشر، ويوم الأحد 1 / 6 / 2025 إلى يوم الأربعاء 25 / 6 / 2025 الاختبارات التحصيلية النهائية للفصل الدراسي الثاني لطلبة مرحلة التعليم الأساسي وطلبة المرحلة الثانوية الصف الحادي عشر، ويوم الخميس 26 / 6 / 2025 بدء العطلة الصيفية للطلبة.
ويكون يوم الاثنين 30 / 6 / 2025 الانتهاء من إعداد النتائج والشهادات المدرسية، وبذلك يكون عدد أيام الدوام في العام الدراسي 217 يومًا.

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