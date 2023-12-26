الثلاثاء 26 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

220 ألف دينار مكافآت لموظفين في وزارة الزراعة لمكافحتهم الجراد

جراد - (تعبيرية)
جراد - (تعبيرية)
صرفت وزارة الزراعة مبلغ 220,000 دينار كمكافآت لموظفيها خلال عام 2019 من حساب المشاريع لجهودهم بمكافحة الجراد الصحراوي، وفق ما كشف التقرير السنوي لديوان المحاسبة للعام 2022.اضافة اعلان

وجاء في التقرير أنه لدى تدقيق حساب النفقات في وزارة الزراعة لعامي (2019 – 2020) تبين ما يلي:

- صرف مبلغ 20,000 دينار كمكافآت لموظفي الوزارة خلال عام 2019 من حساب المشاريع لجهودهم بمكافحة الجراد الصحراوي كما تم صرف مكافآت لهم عن نفس العمل بمبلغ 200,000 دينار من المخصصات المرصودة لصندوق المخاطر الزراعية ضمن موازنة الوزارة لعام 2019.

- صرف مكافآت لموظفين لا علاقة لهم في أعمال مكافحة الجراد خلافاً لأحكام المادة (4) من تعليمات منح المكافآت والحوافز لسنة 2017 الصادرة بموجب أحكام المادة (30/ب) من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013.
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