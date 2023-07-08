السبت 08 تموز 2023
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23488 شخصا التحقوا بعملهم من خلال البرنامج الوطني للتشغيل

مبنى وزارة العمل-(أرشيفية)
وزارة العمل
بلغ عدد الملتحقين بعمل من خلال البرنامج الوطني للتشغيل 23488 شخصا، ضمن اتفاقيات مع مؤسسات القطاع الخاص، منهم 1791 من منتفعي صندوق المعونة الوطنية.
وبحسب إحصائية حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أخيرا، بلغ العدد الإجمالي للباحثين عن العمل والمسجلين في البرنامج أكثر من 59 ألفا، ومن المخطط أن يوفر البرنامج 60 ألف فرصة عمل للأردنيين في القطاع الخاص خلال عامين، كما أن البرنامج زاد مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، من خلال تشغيل المرأة من فرص العمل المستحدثة.اضافة اعلان
ويكون التشغيل من قبل أصحاب العمل وفقاً لاحتياجاتهم وبالتنسيق مع ممثلي القطاعات الاقتصادية والمجالات، ويتم تقديم حوافز مالية لمدة ستة أشهر للعامل الواحد بقيمة 130 ديناراً (دعم أجور)+ 10 دنانير (دعم اشتراكات ضمان اجتماعي)+ 10 دنانير (بدل تنقلات)، بما يساوي 150 ديناراً.
يذكر أن البرنامج يعد أحد أولويات عمل الحكومة الاقتصادي 2021-2023، ويأتي انسجاماً مع توجهات الحكومة في تمكين الأردنيين والأردنيات من الفئة العمرية ما بين 18-40 عاماً.
ويهدف إلى تحفيز القطاع الخاص على توفير فرص عمل لتشغيل الأردنيين المتعطلين عن العمل في جميع القطاعات الاقتصادية وفي جميع محافظات المملكة.
ويلتزم صاحب العمل بتوقيع عقد لمدة سنة (12 شهراً) مع العامل المراد تشغيله من خلال البرنامج، يتخللها تدريب في مواقع العمل من شهر الى ثلاثة أشهر حسب متطلبات الفرصة، حيث يساهم البرنامج في دفع تكاليف التدريب في مواقع العمل لمزود التدريب ولكل شخص بقيمة 50 دينارا أو 80 دينارا حسب متطلبات الفرصة.-(بترا)
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