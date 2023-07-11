الأربعاء 12 تموز 2023
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291 مخالفة في "التوجيهي".. وترجيح إعلان النتائج الشهر المقبل

طلبة توجيهي يتقدمون لأحد الامتحانات - (أرشيفية)
التوجيهي
 سجلت لجان الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" 291 مخالفة خلال 4 جلسات امتحانية، منذ انطلاقة الامتحانات في الـ4 من الشهر الحالي ولغاية اول من امس، بحسب مدير إدارة الامتحانات والاختبارات بوزارة التربية والتعليم محمد كنانة.اضافة اعلان
وقال كنانة في تصريح لـ"الغد" أمس، إن لجان الامتحان، اتخذت اجراءاتها بحق مرتكبي المخالفات، وتراوحت بين إلغاء مبحث لـ13 مشتركا، وإلغاء دورة امتحانية لـ29، وإلغاء دورتين متتاليتين لـ249.
وأضاف، ان تصحيح أوراق الامتحانات مستمر، لافتا الى ان نسبة الانجاز للاسئلة المقالية (انشائية) في مبحث اللغة العربية التي يجري تصحيحها يدويا في مراكز التصحيح، بلغت نحو 70 %، اما بقية المباحث التي تحتوي على اسئلة موضوعية (خيار من متعدد)، فتصحح عبر آلية القارئ الضوئي، وما تزال مستمرة للآن للمباحث التي تقدم بها الطلبة.
وبين كنانة، ان تصحيح الإجابات على ورقة القارئ الضوئي، سيجري بوضعها على جهاز الماسح الضوئي، مشيرا إلى أن دقة القراءة تصل إلى 100 %.
وتوقع إعلان نتائج "التوجيهي" في النصف الثاني الشهر المقبل، مشيرا الى أن طواقم العمل الإداري والفني في إدارة الامتحانات، تبذل جهودا كبيرة لاستخراج النتائج، بحسب خطة الوزارة.
وكشف أن الوزارة لن تحدد موعد إعلان النتائج، الا بعد التأكد من الإجراءات المتمثلة بالتفتيش والتدقيق والمطابقة لدفاتر الإجابات، وإدخال العلامات قبل الاستخراج النهائي للنتائج.
ولفت كنانة، إلى أن دفاتر الإجابة، تمر في مراحل تقوم بها اللجان المختصة قبل الاستخراج النهائي للنتائج تزيد على 11 مرحلة، للتأكد من تصحيح الفقرات وجمع العلامات ومطابقتها ورقيا وإلكترونيا، وأخذ عينة عشوائية من الدفاتر، لإعادة جمع ومطابقة العلامات المثبتة عليها مع المدخلة على النظام المحوسب لكل مبحث وطالب.
وأكد حرص الوزارة على إنجاز مراحل التصحيح والتدقيق واستخراج النتائج بدقة، وبما يمنح الطلبة العلامات المستحقة التي نالوها وبشفافية تامة، مبينا أن عدد مراكز التصحيح بلغت 37.
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