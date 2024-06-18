 
الثلاثاء 18 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

3 آلاف حالة راجعت البعثة الطبية المرافقة لبعثة الحج

البعثة الطبية المرافقة للحجاج الأردنيين
البعثة الطبية المرافقة للحجاج الأردنيين

ساهمت البعثة الطبية المرافقة لبعثة الحجاج الأردنيين، في نشر التوعية بين حجاج بعثة وزارة الأوقاف لتجنب الأمراض التنفسية في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

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وقال رئيس البعثة الطبية الدكتور ماجد اسعد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن"3 آلاف حالة راجعت عيادتي البعثة الطبية بمنطقتي الجرول والحفاير واغلبها تعاني من أمراض تنفسية وإرهاقات وتسلخات جلدية، إضافة إلى طلب الأدوية للأمراض مثل الضغط والسكري والإنفلونزا"، مبينا أن قرب الخدمات للحجاج في مخيمي عرفات ومنى ساهم بتخفيف حالات الجفاف التي تعرض لها الحجاج نتيجة السير لمسافات تحت أشعة الشمس.

 

"البعثة الطبية للحجاج الأردنيين": لم تسجل أي حالة خطرة لغاية الآن


ولفت إلى أنه لم تسجل أي حالة خطرة لحجاج أردنيين لدى البعثة سواء في المدينة المنورة أو في مكة المكرمة. وأضاف أن البعثة الطبية عملت على افتتاح عيادتين بمنطقتي الجرول والحفاير بمكة المكرمة بكادر يتألف من 22 طبيبا و 18 من المهن المساندة الأخرى كالتمريض والصيدلة.


وبين أن البعثة الطبية والإدارية تقدم للحجاج خدمات التوعية الصحية من أجل الحفاظ على صحتهم وسلامتهم، ليتمكنوا من تأدية مناسك الحج، وعودتهم إلى أرض الوطن سالمين، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا مع البعثة الإدارية لوزارة الأوقاف بخصوص الحالات الخطرة إن وجدت. -(بترا)

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