3 آلاف زائر لمقامات الصحابة خلال الشهرين الماضيين

بلغ عدد زوار مقامات الصحابة خلال الشهر الماضيين (كانون الثاني وشباط)، 3088 زائرا، وفقا لبيانات وزارة السياحة والآثار.



وتظهر البيانات أن أغلب الزوار هم من الأجانب بنسبة 53% (1645 زائرا) والزوار العرب نسبتهم 26% (817 زائرا) والأردنيون 20% (626 زائرا).

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وخلال شهر كانون الثاني بلغ عدد الزوار 1206 زوار، بينما في شهر شباط 1882 زائرا.

ويضم الأردن 45 ضريحا لأنبياء وصحابة، إضافة إلى موقع أهل الكهف والشجرة المباركة.



يشار إلى أن لواء الأغوار الشمالية يضم مقامات عدة منها مقام الصحابي الجليل معاذ ابن جبل في الشونة الشمالية، ومقام الصحابي شرحبيل بن حسنة في وادي الريان ومقام الصحابي عامر بن أبي وقاص في بلدة وقاص.



وتضم المقامات في المزار الجنوبي أضرحة الصحابة الذين استشهدوا في معركة مؤتة في العام الثامن للهجرة، زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، رضي الله عنهم.



يذكر أن جلالة الملك افتتح المجمع الإسلامي الكبير في المزار الجنوبي عام 1999، وهو يتضمن مسجدا بمساحة 1500 متر مربع، بالإضافة إلى مقامي جعفر بن أبي طالب وزيد ابن حارثة.



وفي عام 2012، وبتوجيهات ملكية، تم تنفيذ أعمال صيانة شاملة للمسجد وتزويده بجميع الاحتياجات.-(المملكة)