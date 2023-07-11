3 وفيات بحوادث سير في عمان والبلقاء

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توفي طفل بعد تعرضه لحادث دهس، ليل الاثنين/الثلاثاء، في منطقة البادية الجنوبية.‏وقال ضابط ارتباط غرفة عمليات الدوريات الخارجية، إن طفلا يبلغ 3 سنوات توفي بعد تعرضه للدهس، ‏‏في منطقة البادية الجنوبية.‏وأضاف أنه جرى إخلاء الطفل إلى المستشفى وفتح تحقيق في الحادث.‏وفي حادث منفصل آخر، توفي سبعيني بعد تعرضه لحادث دهس، في منطقة شمال عمّان، قرب جسر ‏الكمالية، وفق ‏مصدر أمني.‏وقال المصدر، إن سبعينيا توفي بعد تعرضه للدهس في منطقة شمال عمّان، بعد جسر الكمالية باتجاه ‏‏مدينة السلط.‏وأضاف أنه جرى إخلاء الوفاة إلى المستشفى وفتح تحقيق في الحادث.‏كما توفي شخص وأصيب 4 آخرون، الثلاثاء، جراء تدهور مركبة على طريق العدسية باتجاه ‏منطقة البحر الميت.‏وقال ضابط ارتباط غرفة عمليات الدوريات، إن الفرق المختصة أخلت الوفاة وأسعفت المصابين إلى ‏مستشفى الشونة الجنوبية، فيما وصفت حالتهم العامة بالمتوسطة.‏ودعت الدوريات الخارجية السائقين ومستخدمي الطرق، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر والالتزام ‏بقواعد المرور والسير، حفاظا على أرواحهم وسلامتهم العامة.‏