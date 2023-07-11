3 وفيات بحوادث سير في عمان والبلقاء

وقال ضابط ارتباط غرفة عمليات الدوريات الخارجية، إن طفلا يبلغ 3 سنوات توفي بعد تعرضه للدهس، في منطقة البادية الجنوبية.
وأضاف أنه جرى إخلاء الطفل إلى المستشفى وفتح تحقيق في الحادث.
وفي حادث منفصل آخر، توفي سبعيني بعد تعرضه لحادث دهس، في منطقة شمال عمّان، قرب جسر الكمالية، وفق مصدر أمني.
وقال المصدر، إن سبعينيا توفي بعد تعرضه للدهس في منطقة شمال عمّان، بعد جسر الكمالية باتجاه مدينة السلط.
وأضاف أنه جرى إخلاء الوفاة إلى المستشفى وفتح تحقيق في الحادث.
كما توفي شخص وأصيب 4 آخرون، الثلاثاء، جراء تدهور مركبة على طريق العدسية باتجاه منطقة البحر الميت.
وقال ضابط ارتباط غرفة عمليات الدوريات، إن الفرق المختصة أخلت الوفاة وأسعفت المصابين إلى مستشفى الشونة الجنوبية، فيما وصفت حالتهم العامة بالمتوسطة.
ودعت الدوريات الخارجية السائقين ومستخدمي الطرق، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر والالتزام بقواعد المرور والسير، حفاظا على أرواحهم وسلامتهم العامة.