3.3 مليون دينار زيادة بموازنة "قاضي القضاة" للعام 2024

حنان بشارات

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رفعت الحكومة موازنة دائرة قاضي القضاة بمقدار 3.320 مليون دينار للعام 2024 لتصبح 32.430 مليون بعد أن بلغت 29.110 مليون دينار العام 2023.وتمثلت أبرز الفروقات في زيادة تعويضات العاملين بمبلغ (2200) ألف دينار، لتغطية كلفة الزيادة السنوية الطبيعية، وكلفة الشواغر والإحداثات الجديدة، إضافة إلى مجموعة استخدام السلع والخدمات التي تمت زيادتها بمبلغ (320) ألف دينار، وتركزت في بنود الإيجارات والكهرباء والمحروقات والتنظيفات.وفي النفقات الجارية الأخرى والإعانات، تمت زيادتها بمبلغ (825) ألف دينار، وتركزت الزيادة في صندوق تسليف النفقة وصناديق التكافل للقضاة وأعوان القضاة، ومكافآت أعضاء مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري، إضافة إلى رصد مبلغ (1.050) مليون دينار لتغطية احتاجات الدائرة في مجال تطوير البنية التحتية الرقمية وصيانة مباني المحاكم الشرعية في المملكة، واستكمال مشروع إنشاء قصر عدل شرعي /محافظة الكرك.وتعمل دائرة قاضي القضاة على تقصير أمد التقاضي وتجويد الأحكام القضائية، إضافة إلى حوسبة نظام القضايا ونظام الإيراد الموحد في المحاكم الشرعية، وحوسبة أعمال مديرية الإصلاح الأسري ومديرية التفتيش القضائي، فضلا عن أتمتة 73 خدمة من خدمات دائرة قاضي القضاة.كما تعمل الدائرة وفقا لخطتها على زيادة عدد مكاتب الإصلاح الأسري لتصبح 3 مكاتب، واستكمال إنشاء قصر عدل شرعي الكرك، فضلا عن تحديث وصيانة مباني المحاكم الشرعية، إضافة إلى تحسين إجراءات استيفاء مضمون الأحكام المنفذة، وتحسين عمليات مديريات الإصلاح الأسري ومديرية التفتيش وتسهيل الإجراءات فيها، كما تعكف الدائرة على إنشاء قصور عدل في محافظات المملكة.ومن أبرز المهام التي تعمل عليها كذلك، تطوير البنية التحتية الرقمية، لغرفة الخوادم الرئيسية ورفع نسبة التوافرية، إضافة إلى تطوير أجهزة الحاسوب وملحقاتها، والشبكة الداخلية في الدائرة والمحاكم الشرعية، وتطوير الموقع الإلكتروني لدائرة قاضي القضاة، ورفع مستوى الأرشفة الإلكترونية للوثائق والمستندات.وتهدف الدائرة إلى السرعة في استخراج البيانات، بما يسهل على الموظفين والمراجعين بحيث تكون بيئة رقمية مثالية وداعمة، فضلا عن أرشفة وثائق الدائرة وتطوير القدرات الفردية والمؤسسية لها، وتطوير هيكلها التنظيمي.وعملت على تقييم الاحتياجات وتحليلها، والعمل على إيجاد الآلية المناسبة لتغطية هذه الاحتياجات، إضافة إلى إعداد خطة الإحلال والتعاقب الوظيفي، وتنفيذ الخطة التدريبية والتأهيلية لتأمين كادر بشري مؤهل وكفؤ في مجالات الإدارة والخدمات المساندة، وفي معهد القضاء الشرعي، إضافة إلى تعزيز العلاقة مع منظمات حقوق الإنسان والأسرة والطفل.ومن ضمن الأعمال التي تقوم عليها الدائرة، عقد الاتفاقيات المناسبة لخدمات وشراكة الأشخاص ذوي الإعاقة، وعقد الاتفاقيات المناسبة لخدمات وشراكة فئة الشباب والأطفال لتكون بيئة قضائية داعمة للشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.وتسعى إلى التحول للطاقة البديلة، والعمل على تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية؛ للمساهمة في التحول إلى الطاقة البديلة، وتخفيف الآثار السلبية التي تنعكس على المناخ وتؤثر به، والعبء المالي الناتج عن الطاقة التقليدية المستخدمة.كما تسعى إلى تعزيز ميثاق النزاهة الوطني، وتحسين كفاءة النظام القضائي، إضافة إلى تعزيز استقلالية النظام القضائي وعدالته، ومواصلة تفعيل دوره في حفظ الحقوق وحماية الأسر، وترسيخ الأمن المجتمعي. فضلا عن التأكد من الإنفاذ السريع للقانون.ومن المعيقات التي تواجه عمل الدائرة، أتمتة الإجراءات القضائية، وتزايد الطلب على خدمات دائرة قاضي القضاة نتيجة زيادة حالات التفكك والعنف الأسري، فضلا عن زيادة الطلب على خدمات دائرة قاضي القضاة الناتجة عن اللجوء السوري، ومحدودية المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ مشاريع وبرامج الدائرة وخططها.