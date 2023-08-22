الخميس 24 آب 2023
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314540 طنا صادرات المملكة من الخضار والفواكه

الخضار والفواكة
الخضار والفواكه
 بلغت صادرات المملكة من الخضار والفواكه، منذ بداية العام الحالي 314540 طنا، وتصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة المستوردين بواقع 9930 طنا، تلتها مملكة البحرين بواقع 7524 طنا، تلتها سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية.اضافة اعلان
وبحسب بيانات قسم الإحصاء في وزارة الزراعة، فقد بلغت كمية الفواكه المصدرة نحو 108425.39 طنا، توزعت على تصدير 40 صنفا من الفواكه إلى أكثر من 40 دولة حول العالم.
وتظهر بيانات وزارة الزراعة أن صادرات الفواكه بلغت في العام الماضي 2022، 122583 طنا، توزعت على أكثر من 35 دولة، وتصدرتها سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر ولبنان.
وفيما يتعلق في صادرات الخضار منذ بداية العام الحالي، تظهر بيانات وزارة الزراعة، أنها بلغت 206114.681 طنا، تصدرتها الإمارات والبحرين وسلطنة عمان، كما وصلت المنتجات الزراعية الأردنية من الخضار إلى عدة دول مثل كندا وبولندا وتركيا، بالإضافة إلى سويسرا وبريطانيا وإيطاليا.
وكانت صادرات الخضار خلال العام 2022 بلغت 336707 أطنان، وتوزعت على كل من الامارات، والبحرين، والدنمارك، والمملكة العربية السعودية، والسودان، والسويد، والعراق، والكويت، والمانيا، والمغرب، والنرويج، واليونان، وايطاليا، وبريطانيا.
وحول حجم المستوردات الزراعية إلى المملكة تظهر بيانات وزارة الزراعة أن حجم استيراد الفواكه منذ بداية العام حتى الأول من آب الحالي،  111711.054 طن، وتصدرت قائمة المصدرين سورية، ومصر، ولبنان، واسبانيا، واستراليا، والاكوادور، والمغرب، واليونان، والاكوادور.
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