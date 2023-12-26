32700 شخص التحقوا بالبرنامج الوطني للتشغيل

بلغ عدد الملتحقين بعمل والموقعين على عقود عمل بالبرنامج الوطني للتشغيل مع منشآت القطاع الخاص 32700 شخص في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، فيما بلغ عدد منشآت القطاع الخاص المسجلة في البرنامج 2237 منشأة لغاية 20 كانون الأول الحالي.

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وقال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، إن عدد المستفيدين من البرنامج الوطني للتشغيل من منتفعي صندوق المعونة الوطنية بلغ 2293 شخصا نصفهم تقريبا من الإناث.



وأضاف أن قطاع الصناعة التحويلية كان الأكثر تشغيلاً للباحثين عن عمل من خلال البرنامج، تلاه قطاع التعليم، فيما كان الإقبال الأقل على قطاعات المعلومات والإتصالات، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، التشييد، الأنشطة العقارية والزراعة والحراجة وصيد الأسماك.



وأشار الزيود إلى أن 43 بالمئة من الباحثين عن العمل المسجلين على البرنامج هم من حملة شهادة البكالوريوس.



وبين أن التشغيل من خلال البرنامج يتم من قبل أصحاب العمل في القطاع الخاص وفقاً لاحتياجاتهم، مشيرا إلى أن البرنامج يساهم بمبلغ 130 دينارا في أجر العامل الواحد لمدة 6 شهور، بالإضافة إلى المساهمة بمبلغ 10 دنانير في اشتراكات الضمان الاجتماعي للعامل و10 دنانير بدل تنقلات.-(بترا)