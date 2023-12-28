333 مليون دينار موجودات صندوق الحج

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حقق صندوق الحج للادخار والاستثمار للسنة العاشرة على التوالي، تقدما وإنجازاً كبيرا بإجمالي إيرادات تجاوزت 13 مليون دينار، وبلغ صافي الأرباح التي تم توزيعها للعام الماضي نحو 10.9 ملايين دينار، ما نسبته 4.14 بالمائة، وفق بيان صدر عن الصندوق أمس.وأشار البيان إلى عمل الصندوق على تحقيق الخدمة الفضلى للمجتمع المحلي والمساهمة في رفد الاقتصاد الوطني الأردني بنافذة استثمارية تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث تجاوزت موجوداته للعام الماضي 333 مليون دينار، عن طريق ادخار أكثر من 65 ألف مواطن، ما شهد ارتفاعا ملحوظا في أعداد المدخرين، بنسبة زيادة بلغت 27 بالمائة.وقال إن الصندوق أتاح الفرصة لقرابة 7 آلاف مواطن أردني مدخر لديه، لأداء فريضة الحج، عن طريق النسبة المخصصة لهذه الفريضة، لتحقيق الاستطاعة الشرعية في الحج للمدخرين في الصندوق، كما يتطلع الصندوق مستقبلا، إلى تطوير وتنظيم وإفراز وبيع قطع أراض استملكها الصندوق في مناطق مختلفة من المملكة، للمواطنين وموظفي أجهزة الدولة.ويعد الأردن من أوائل الدول التي أنشأت صندوقا لغايات الحج واستثمار هذه الأموال وتوزيع الأرباح على المودعين، حيث يسعى الصندوق إلى تشجيع الأفراد على الادخار لغايات استطاعة أداء الركن العظيم من أركان الإسلام، والحصول على عائد استثماري مجز لا يكاد يتحقق في كثير من المؤسسات المالية الاستثمارية، وقد بلغ مجموع استثماراته (100) مليون دينار.-(بترا)