 
الثلاثاء 21 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

4.25 مليون دينار كلفة مشروع صيانة شارع مادبا في عمّان

مشروع شارع مادبا
مشروع طريق مادبا في عمّان

تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن اليوم العمل بمشروع صيانة وتعبيد شارع مادبا في العاصمة عمان.


وشدد أبو السمن على العاملين في المشروع بضرورة تسريع وتيرة العمل وانجاز الأعمال ضمن المدة المحددة نظرا لأهمية الطريق الذي يربط جنوب عمان بطريق المطار ومنطقة أم العمد ومحافظة مأدبا.

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ولفت أبو السمن إلى أن المشروع جزء من خطة متكاملة لدى الوزارة لتحسين شبكة الطرق الرئيسية وصيانتها والعمل على ديمومتها لمواكبة النمو الاقتصادي والعمراني بالمملكة وتخفيف الاختناقات المرورية وتوفير أكبر درجات الأمان وتسهيل انسيابية الحركة المرورية.


يذكر أن المشروع يمتد لنحو 10 كم، تبدأ من منطقة دوار جمرك عمان بإتجاه منطقة أم العمد مرورا بمنطقة خريبة السوق وجاوا وصولاً الى اليادودة.
وتتضمن الأعمال اعادة تأهيل وتحسين اتجاهي الطريق، بحيث يتم كشط كامل الطبقات القائمة وتنفيذ خلطات إسفلتية جديدة.


ويستمر المشروع لنحو 270 يوم، فيما بلغت الكلفة التقديرية للمشروع نحو 4.25 مليون دينار وهو ممول بقرض من الصندوق الكويتي للتنمية.

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