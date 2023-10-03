40 مليون دينار للأردن جزء منها لخطط النمو الأخضر

فرح عطيات

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ربط خبراء متخصصون في مجال الاقتصاد والبيئة تحقيق المملكة لهدف صفر انبعاثات كربونية بـ"وجود إرادة سياسية لدى الحكومة بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر عبر قيادتها لهذا الملف وبالشراكة مع القطاع الخاص"، فيما خصص الاتحاد الأوروبي للأردن تمويلا بقيمة 40 مليون دينار سيذهب جزء منها لإنشاء نظام تتبع وتقييم سير العمل بإجراءات خطط النمو الأخضر.على أن تحقيق هذا الهدف يبدو متعذرًا، "من دون أن تلعب الحكومات دوراً قيادياً في هذه المسألة، مع تقديم الدعم للقطاع الخاص في هذا المجال"، وفق وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الأسبق د. يوسف منصور.ولا بد، من وجهة نظره، أن "تقدم الحكومة مزايا تشجيعية للقطاع الخاص حتى يكون شريكاً في تلك العملية، مع ضرورة ضمان الوصول الى التكنولوجيا، وحشد التمويل لتلك الغاية".وأكد منصور، خلال جلسة حوارية نظمتها جمعية إدامة وبدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أمس، أن "الأردن لا يتسبب بنسب تلوث كبيرة، مثل الدول الغنية والصناعية، وإنما يتصف مجتمعه بالاستهلاكي".وهذا الأمر، يستدعي، وفق قوله، أن "تتحمل الدول الغنية مثل أميركا والصين مسؤولياتها بتبني سياسات صفر انبعاثات كربونية، وأن تُقدم التمويل المطلوب للدول النامية لتتمكن من المضي قدماً في خططها نحو الاقتصاد الأخضر".وشدد على "أهمية بناء قدرات العاملين في المؤسسات الحكومية في تقديم مقترحات مشاريع قابلة للتمويل من صناديق المناخية العالمية".كما لا بد، في رأيه، أن "تقوم الحكومات بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بشأن تقديم المشاريع، والقيام بعمليات التفاوض بشأن التمويلات البيئية، والمُناخية".و"يلعب وجود الإرادة السياسية لدى الحكومات دوراً كبيراً في التقدم بملف التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتحقيق صفر انبعاثات كربونية"، وفق رئيس مجلس إدارة جمعية إدامة د. دريد المحاسنة.ولفت المحاسنة إلى أن "الحكومة ما زالت غير مدركة لأهمية الاقتصاد، الذي يتم التعامل معه من مبدأ تحصيل المزيد من الضرائب لا أكثر".وحول العمل الحكومي بشأن التحول نحو الاقتصاد الأخضر، أكد مستشار وزير البيئة للشؤون الفنية، مدير وحدة الاقتصاد الأخضر د. جهاد السواعير، أن "ثمة العديد من المنجزات التي حققت ضمن إجراءات خطط النمو الأخضر الستة، التي كانت أطلقتها وزارة البيئة في وقت سابق".ولفت السواعير إلى أن "الاتحاد الأوروبي قدم تمويلاً بقيمة 40 مليون دينار للأردن، حيث سيخصص جزء من هذا التمويل لإنشاء نظام لتتبع وتقييم سير العمل بالإجراءات الـ86 الواردة ضمن خطط النمو الأخضر الست".وهنالك "خمسة أهداف يسعى الأردن لتحقيقها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، من بينها حماية البيئة والتنوع الحيوي، وتطوير الاعتماد على الموارد الذاتية"، وفقه.بدوره، أكد ممثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) ريتشادر تشن، أن "الحاجة باتت ملحة لمواجهة التحديات المختلفة التي يواجهها العالم، وعلى رأسها قضية تغير المُناخ".لذلك فإن "الوكالة الأميركية تُقدم الدعم الضروري للأردن لمساعدته في مواجهة هذه التحديات، وعبر تنفيذ العديد من البرامج المتعلقة بالطاقة النظيفة، وكفاءة الطاقة".وبين تشن أن "الاجتماع الحواري اليوم يُسهم بتأطير التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة، ويمنح الزخم لقضية الاستدامة، ويسعى لتبادل الخبرات والأفكار بشأن الوصول الى صافي صفر انبعاثات كربونية".وقدمت كبيرة مسؤولي الاستدامة في مكتب مدينة لوس انجلوس الأميركية نانسي سوتلي عرضاً حول "الإنجازات التي حققتها ولاية لوس انجلوس في التحول نحو صافي صفر انبعاثات كربونية، وفي قطاعي الطاقة والمياه بشكل أخص".وبينت سوتلي أن "المدينة تسعى الى الاعتماد على الطاقة النظيفة بنسبة 100 % عام 2035، في وقت جرى فيه العمل على تطوير إستراتيجية متخصصة في هذا الشأن".وأكدت أن "ثمة العديد من الفرص الاستثمارية في مجال إزالة الكربون من العديد من القطاعات".