الأحد 31 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

45 ألف معتمر في موسم العمرة الماضي

الكعبة المشرفة
الكعبة المشرفة

قال عضو جمعية وكلاء السياحة والسفر وممثل شركات الحج والعمرة بلال روبين، إن عدد المعتمرين منذ بداية موسم العمرة الهجري الذي صادف التاسع عشر من شهر تموز الماضي وحتى نهاية العام الحالي، بلغ نحو 45 ألف معتمر.

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واضاف روبين في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن إقبال المواطنين الأردنيين على رحلات العمرة، ضعيف مقارنة بالعام الماضي، موضحاً أن عدد المعتمرين الاردنيين خلال الفترة من شهر تموز ولغاية نهاية شهر كانون الأول من العام الماضي وصل الى 70 ألف معتمر.


وتوقع روبين، أن يشتد إقبال المواطنين خلال العطلة المدرسية الشتوية على أداء مناسك العمرة كما هي العادة في كل عام، مؤكداً أن مكاتب الحج والعمرة قدمت عروضاً تشجيعية لتحفيز الأردنيين على أداء العمرة.


وفيما يتعلق بالتسجيل للحج، لفت الى أن تسجيل الحجاج على موقع وزارة الاوقاف بدأ من صباح يوم الاثنين 11 كانون الأول الحالي ولغاية الساعة 10 من مساء اليوم الاحد.-(بترا)

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