5 حاويات تنطلق عبر الخط العربي الجديد من العقبة إلى أوروبا اليوم

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تنطلق، الخميس، ثاني رحلات الشحن عبر الخط العربي الجديد، التي سينقل خلالها 5 حاويات من العقبة إلى نويبع ثم إلى ميناء الإسكندرية، ومنها 3 حاويات إلى الجزائر، وحاوية إلى انتويرب في بلجيكا، وواحدة إلى روتردام في هولندا.وقال المدير العام لشركة الجسر العربي عدنان العبادلة، ردا على استفسارات "المملكة"، إن هذه الشحنة تأتي عقب الشحنة الأولى التي دشن بها الخط الجديد، والتي ضمت حاويتين وانطلقت على متن الباخرة (أور) التابعة لأسطول الجسر العربي من ميناء العقبة إلى ميناء نويبع المصري، ثم براً إلى ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط، وصولا إلى إيطاليا.وأضاف العبادلة، أن الترتيب والتنسيق جار مع الخطوط الملاحية العالمية، للحجز للحاويات من الموانئ المصرية المطلة على البحر المتوسط، لإتمام سلسلة التنقل للتكامل مع النقل البحري من نويبع إلى العقبة، مشيرا إلى أنه تم الوصول إلى مراحل متقدمة وبمراعاة أزمة إبحار سفن الحاويات في البحر الأحمر وامتداداتها إلى البحر المتوسط، نتيجة التوترات التي يشهدها مضيق باب المندب.وأوضح، أن الرحلة الأولى عبر الخط الجديد، أكدت أنه أقل تكلفة ووقت، ويحظى بإجراءات سريعة، ويوفر درجة أعلى من الأمن والسلاسة في النقل البحري، كما سيؤدي إلى رفع تنافسية ميناء العقبة وميناء نويبع بشكل أكبر، وسيؤدي إلى الاستغناء تماماً عن حاجة بعض المصدرين إلى استخدام الموانئ الإسرائيلية في تصدير شحناتهم إلى أوروبا والولايات المتحدة.ويذكر أن "الجسر العربي"، قد دشنت المرحلة الأولى من المسار الجديد في 31 كانون الأول 2023، كخط بديل وحيوي لنقل الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة وأوروبا، بالتزامن مع أزمة النقل في البحر الأحمر، حيث جرى اختيار طريق المسار من حيث الطرق الأكثر أمانًا وأقل مسافة، ويمتد على مسافة 839 عقدة بحرية.-(المملكة)