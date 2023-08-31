545 ألفا ينخرطون بالتأمين الصحي الحكومي في 2023

حنان بشارات

كشف مدير ادارة التأمين الصحي في وزارة الصحة الدكتور نائل العدوان أن أعداد البطاقات الصحية للمؤمن عليهم المدخلة حديثاً للعام 2023 وحتى يوم أمس بلغت 545229 بطاقة. اضافة اعلان

وفيما يتعلق بتفاصيل البطاقات المدخلة فشملت موظفين ومتقاعدين وورثة وفئات عليا بواقع 50631 بطاقة، وفئات مدعومة من الدولة بواقع 100667 بطاقة، فيما بلغ عدد بطاقات المؤمنين اختيارياً 11689.

أما أعداد البطاقات المجددة للعام 2023 حتى يوم أمس فتوزعت على موظفين ومتقاعدين وورثة وفئات عليا بواقع 244290 بطاقة، فيما بلغت بطاقات الفئات المدعومة من الدولة 133397 بطاقة، والتأمين الاختياري 4555 بطاقة ليصبح مجموع البطاقات المجددة 382242 بطاقة.

وقال العدوان ان عدد البطاقات الفعالة على شبكة الامان الاجتماعي بلغت 164936 بطاقة.

وبلغ مجموع المؤمنين على نفقة صندوق التأمين الصحي الحكومي وفقا لإحصائيات التأمين الصحي نحو 3.5 مليون شخص، بينهم اطفال

دون 16 من العمر.

فيما بلغ إجمالي عدد المؤمنين نحو 285 الف شخص، بينهم 650 ألفا دون 16 عاما.

ومن بين الـ3.5 مليون مؤمن عليه، أطفال دون 6 سنوات بواقع 650 ألفا، ومنتفعو معونة وطنية وكبار سن فوق سن 60 عاما، وفئة الاشد فقرا، والاسر الفقيرة وعددهم مليون و408 آلاف مؤمن عليه بالدرجة الثالثة.

ووفقا للعدوان يمكن للمشتركين إلزامياً في صندوق التأمين الصحي المدني طلب إيقاف بطاقة التأمين الصحي، أو عدم إصدارها أو تجديدها، للحصول على تأمين صحي آخر، أو الانتفاع من درجة تأمين صحي أعلى، شريطة استمرار اقتطاع بدل الاشتراك الشهري المنصوص عليه في النظام.

ويترتب على إدارة التأمين الصحي مهام، منها التدقيق على الفواتير والمطالبات المالية للقطاعات الصحية المختلفة، وإصدار بطاقات التأمين الصحي، وعقد اللجان المتخصصة التي تعنى بالعلاجات والأدوية، ومتابعة المؤمنين في القطاع الخاص.