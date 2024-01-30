6 ملايين مكالمة على الرقم الموحد (911) في 2023

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هنّأ مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة باسمه ومرتبات مديرية الأمن العام كافّة، جلالة القائد الأعلى الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، بمناسبة عيد ميلاده الثاني والستين، مشيراً إلى أن هذه المناسبة العزيزة على قلوب الأردنيين جميعاً، تشكل دافعاً لنا في مديرية الأمن العام نحو بذل المزيد من العمل والإنجاز خدمةً للوطن وأبنائه.ونقل المعايطة خلال زيارته اليوم إلى مديرية العمليات والسيطرة تحيات جلالة القائد الأعلى إلى مرتبات الأمن العام كافّة، والدعم المتواصل والثقة الكبيرة التي يحظى بها جهاز الأمن العام من لدن جلالته، الأمر الذي يتطلب المضي قدماً في أداء واجباتنا وأدوارنا الأمنية والإنسانية، ضمن أطر احترافية وبتشاركية تامة مع المؤسسات الوطنية المختلفة بالمملكة.وأكّد أن مديرية العمليات والسيطرة تشكّل القلب النابض لمديرية الأمن العام كونها المستجيب الأول لتلقي بلاغات المواطنين على رقم الطوارئ الموحد (911)، مبيناً أنها تلقت خلال العام الماضي (6) ملايين مكالمة نتج عنها مليونا بلاغ، على مدار الساعة، الأمر الذي يتطلب الاستمرار في تقديم الخدمات كافّة للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة، بالتنسيق مع وحدات الأمن العام وتشكيلاته كافّة.وشدد مدير الأمن العام على ضرورة المحافظة على جودة العمل والبناء على ما تحقق من إنجاز وتميّز والاستمرار بالتوسّع بالمشاريع النوعية وإدخال الأنظمة التكنولوجية الحديثة وكل ما هو جديد ويساهم في تجويد الخدمة المقدّمة للمواطنين والارتقاء بها.وبيّن المعايطة الحرص المستمر على رفد مديرية العمليات والسيطرة، بكل ما تحتاجه من قوى بشرية ومعدات وأنظمة وتقنيات فنية وتكنولوجية، بغية المضي في الارتقاء بسبل التواصل الفعَّال مع أبناء المجتمع في شتى الظروف والأحوال، وبما يضمن حسن الاستجابة والتعامل الفوري مع الحوادث على اختلاف أنواعها.واستمع مدير الأمن العام خلال الزيارة لإيجاز قدّمه مدير مديرية العمليات والسيطرة، أوضح خلاله أبرز الإحصائيات العملياتية، والخطط والبرامج التطويرية المستقبلية، إضافة إلى إيجازات حول الوحدات التابعة للمديرية: منها وحدة الواجبات الميدانية، ووحدة حماية الاستثمار، والواجبات والمهام التي تقوم بها وإسهامها في منظومة الأمن والسلامة المجتمعية.