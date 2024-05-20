669158 مسافراً استقبلهم مطار الملكة علياء خلال نيسان

قالت مجموعة المطار الدولي، إن مطار الملكة علياء الدولي، استقبل خلال شهر نيسان الماضي 669158 مسافرا، بانخفاض نسبته 6.2 بالمئة مقارنة بإحصائيات الشهر ذاته من العام الماضي.

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وفيما يتعلق بحركة الطائرات، سجّل المطار خلال نيسان الماضي 5783 حركة، بانخفاض نسبته 6.3 بالمئة، كما تعامل مع 6504 أطنان ضمن حركة الشحن الجوي، ما يشكل ارتفاعا ملحوظا نسبته 27.5 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



وكشفت إحصائيات المجموعة منذ بداية العام، انخفاضا نسبته 5 بالمئة في أعداد المسافرين عبر مطار الملكة علياء الدولي، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، إذ بلغ الإجمالي 2638151 مسافرا.



وبخصوص حركة الطائرات منذ بداية العام الحالي، سجل المطار 22422 حركة، بانخفاض نسبته 5.7 بالمئة، كما تعامل مع 25843 طنا ضمن حركة الشحن الجوي، مسجلا ارتفاعا مميزا نسبته 29.6 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، نيكولا دفيليير، إن أعداد المسافرين تأثرت خلال نيسان الماضي جراء الوضع المستمر الذي يشهده قطاع غزة والضفة الغربية، وما تسبب بتعليق رحلات مختارة من مطار الملكة علياء الدولي وإليه.