الخميس 02 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

7 كتل نيابية تضم 118 نائبا.. و11 مستقلا في البرلمان

شعار مجلس النواب - (أرشيفية)
شعار مجلس النواب - (أرشيفية)
قال أمين عام مجلس النواب عواد الغويري، إن الكتل النيابية، سلمت أسماء أعضائها إلى الأمانة العامة، وفقاً لأحكام المادة 26 من النظام الداخلي.

وأضاف الغويري: لقد بلغ عدد الكتل التي تشكلت في الدورة العادية الثالثة لمجلس النواب التاسع عشر، 7 كتل، ضمت في عضويتها 118 نائباً؛ هي: العدالة، القرار، المستقبل، الائتلاف الوطني، التيار الديموقراطي، البرنامج، العهد، بالإضافة إلى 11 نائبًا مستقلًا.اضافة اعلان

وأوضح أن هذا الإجراء يأتي استكمالاً لمتطلبات تشكيل الكتل والائتلافات النيابية وفق أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب، الذي تم بموجبه تنظيم وتشكيل الكتل والائتلافات على أن لا يقل عدد أعضاء الكتلة الواحدة عن 10 بالمئة من عدد أعضاء المجلس، كما أنه يحق لكتلتين أو أكثر تشكيل ائتلاف نيابي.

وضمت كتلة القرار في عضويتها 21 نائبا: ميرزا بولاد "رئيسا"، سليمان القلاب، عطا ابداح، هايل عياش، عبد الرحيم المعايعة الأزايدة، عبد المحسيري، مجدي اليعقوب، محمد الظهراوي، فراس العجارمة، عبد الحليم مروان الحمود، هيثم الزيادين، يزن الشديفات، خلدون الشويات، غازي الذنيبات، خليل عطية، حابس الشبيب، أيمن المدانات، زينب البدول، علي الغزاوي، جميل الحشوش، فليحة السبيتان.

وضمت كتلة العدالة النيابية في عضويتها 26 نائبا؛ هم: مجحم الصقور "رئيسا "، أحمد الصفدي، زهير السعيدين، راشد الشوحة، فايز بصبوص، هادية السرحان، عبير الجبور، ضرار الداود، أحمد عشا، خلدون حينا، طلال النسور، محمد الهلالات، عارف السعايدة، سلامه البلوي، محمد جرادات، عبد الرحمن العوايشة، محمد المحارمة، حسين الحراسيس، خالد البستنجي، غازي البداوي، عائشة الحسنات، روعه الغرابلي، إسماعيل المشاقبة، فواز الزعبي، وائل رزوق، عبد السلام الذيابات.

فيما ضمت كتلة المستقبل في عضويتها 16 نائبا: اندريه حواري "رئيسا"، عبد الله أبو زيد، مروه الصعوب، فادي العدوان، أحمد السراحنة، ريما العموش، عمر الزيود، صالح الوخيان، ضرار الحراسيس، نضال الحياري، عبدالله عواد، ميادة شريم، سالم الضمور، عبدالسلام الخضير، طالب الصرايره، شادي فريج .

وضمت كتلة الائتلاف الوطني في عضويتها 15 نائبا؛ هم:- محمد السعودي "رئيسا"، محمد العلاقمة، تيسير كريشان، نمر العبادي، أحمد الخلايلة، عوده النوايشة، محمد الخلايلة، رمزي العجارمة، خالد الشلول، علي الطراونة، جعفر الربابعة، امغير الدعجة، نواف الخوالدة، أسماء صالح الرواحنة، سالم العمري.

وضمت كتلة التيار الديموقراطي في عضويتها 14؛ هم: أيمن المجالي "رئيسا"، خير أبو صعيليك، خالد أبو حسان، محمد الغويري، محمود الفرجات، بلال المومني، رائد الظهراوي، آمال الشقران، أسامة القوابعة، محمد المرايات، محمد شطناوي، عبيد  ياسين، عمر العياصرة، عبد المنعم العودات.

كما ضمت كتلة البرنامج في عضويتها 13 نائبا هم: فريد حداد "رئيسا"، فايزة عضيبات، زيد العتوم، عيد النعيمات، سليمان أبو يحيى، دينا البشير، فراس القضاة، ماجد الرواشدة، تمام الرياطي، عمر النبر، صفاء المومني، نواش القواقزه، محمد العكور.

وضمت كتلة العهد النيابية في عضويتها 13 نائبا؛ هم: يحيى عبيدات "رئيسا "، ناجح العدوان، إسلام الطباشات، محمد العبابنة، محمد بني ياسين، بسام الفايز، توفيق المراعية، غازي عوده السرحان، نصار القيسي، نصار الحيصة، ذياب المساعيد، رائد السميرات، صالح أبو تايه.

يشار إلى أن النواب المستقلين الذين لم ينضموا إلى أي كتلة والبالغ عددهم 11 نائباً هم: عبدالكريم الدغمي، موسى هنطش، أيوب خميس، صالح العرموطي، ينال الفريحات، عدنان مشوقه، أحمد القطاونة، محمد علي أبو صعيليك، عماد العدوان، حسن الرياطي، رهق الزواهرة، علي الخلايلة.
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