80 يوما مع غزة.. فلسطين بوصلة الأردن

سيف السيد

كان وما يزال وسيبقى مساندا وحاملا للقضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية، هكذا هو الموقف الأردني الراسخ بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وتجلى هذا الدعم في أحدث مآسي الشعب الفلسطيني المتمثل بالعدوان الغاشم على قطاع غزة والمستمر منذ 81 يوما.

وترصد الغد من خلال انفوغراف خاص أبرز الجهود الأردنية على مختلف الصعد لإسناد الغزيين في صمودهم خلال 80 يوماً.

تاريخيا، ينظر لفلسطين على أنها بوصلة الأردن السياسية، حيث يلعب الأردن دوراً أساسيا فاعلاً ومؤثراً في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني بكل ما أوتي من إمكانات ووسائل، فلم يأل الأردن يوما أي بذل في سبيل رفعة الفلسطينيين وقضيتهم سعيا لوصولهم إلى حقوقهم وإقامة دولتهم المستقلة على أرضهم وعاصمتها القدس الشريف.

وكما وقف الأردن وقفة جلمودية بوجه محاولات التهجير القسري للفلسطينيين، معتبرا أي محاولة بهذا الصدد ستكون بمثابة إعلان حرب بالنسبة للأردن. وقف أيضا وقفة حانية إلى جانب الأشقاء في فلسطين عبر إرسال مساعدات طبية وإغاثية للأهل في غزة، كاسرا الصمت العالمي المطبق تجاه الحصار الإجرامي الذي فرضه الاحتلال على القطاع، إضافة إلى إنشاء المستشفيات الميدانية، بتوجيهات ملكية سامية، على الأراضي الفلسطينية ليكون عنصرا أساسيا في لم جراح الغزيين والإسهام في صمودهم الأسطوري في وجه آلة القتل الإسرائيلية.

العدوان على غزة يمثل نقطة فاصلة في تاريخ القضية الفلسطينية، فبعد أن خفت بريق حل الدولتين في عيون الكثير من دول العالم، عاد واستعاد بريقه بتأثير من الدبلوماسية الأردنية عبر جولات مكوكية لجلالة الملك عبدالله الثاني ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، حيث لم يوفر الأردن جهدا في التسويق للهموم والآلام والحقوق الفلسطينية، ما آل لعودة المجتمع الدولي لتبني حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد للقضية الفلسطينية.

وقاد الأردن جهودا عربية حثيثة لرفع مشروع قرار لوقف فوري إنساني لإطلاق النار في غزة إلى مجلس الأمن وبذل جهودا كبيرة بالتحشيد لتبني القرار لكن استخدام الولايات المتحدة المتكرر لحق النقض "الفيتو" منع صدور القرار.

وترسيخا لموقف الأردن الرافض للعدوان على غزة، تم استدعاء السفير الأردني في تل أبيب مطلع تشرين الثاني الماضي، كما تم الطلب من تل أبيب عدم إعادة السفير الإسرائيلي الذي كان خارج المملكة وقتها. كما أعلنت المملكة في السابع عشر من تشرين الثاني الماضي امتناعها عن توقيع اتفاقية الطاقة مقابل المياه مع إسرائيل احتجاجا على العدوان الذي تشنه على قطاع غزة.

ومع تزايد وحشية الاحتلال بارتكاب المجازر عملت القوات المسلحة الأردنية وبالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين على إرسال مساعدات طبية وإغاثية عن طريق إنشاء جسر جوي من مطار ماركا العسكري إلى مطار العريش في جمهورية مصر الشقيقة، ووصل عدد طائرات المساعدات إلى 22 طائرة، تضم مواد طبية وغذائية وإغاثية، بالإضافة إلى تنفيذها لستة إنزالات لمساعدات طبية عاجلة.

وبتوجيهات ملكية سامية نفذت القوات المسلحة الأردنية 7 إنزالات جوية لإسقاط مساعدات طبية ومستلزمات علاجية منذ بدء العدوان على غزة وفرض حصار بحري وبري وجوي على القطاع، وكان أول إنزال جوي نفذ في السادس من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وسط رفض الاحتلال لفتح معبر رفح وإدخال أي شكل من المساعدات الإنسانية.





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