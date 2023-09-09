السبت 09 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

960 خدمة مؤتمتة للنصف الأول من العام الحالي

وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة - (أرشيفية)
وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة
بلغ عدد الخدمات الحكومية المؤتمتة لنهاية شهر حزيران من العام الحالي 960 خدمة.
وبحسب إحصائيات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، اليوم السبت، بلغ عدد المعاملات الالكترونية على الخدمات المؤتمتة للنصف الأول من العام الحالي خمسة ملايين و585 ألفا و407 معاملات، للمؤسسات والوزارات المختلفة.اضافة اعلان
وشملت الخدمات: 8 خدمات لإدارة التأمين الصحي، و43 خدمة لإدارة ترخيص السواقين والمركبات، و3 خدمات للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، و49 خدمة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، و6 خدمات للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، و94 خدمة لأمانة عمان الكبرى، و26 خدمة لدائرة الأحوال المدنية والجوازات، و28 خدمة لدائرة الأراضي والمساحة، و 5 خدمات لوزارة الشباب، و 26 خدمة لوزارة العدل.
كما شملت الخدمات 78 خدمة في دائرة الجمارك، و 2 خدمة في دائرة الحج والعمرة، و 6 خدمات في دائرة العطاءات الحكومية، وخدمة واحدة في دائرة المخابرات العامة، و2 خدمة في دائرة المكتبة الوطنية، و36 خدمة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، و 30 خدمة في دائرة قاضي القضاة، و 13 خدمة في دائرة مراقبة الشركات، و 8 خدمات في وزارة السياحة والآثار، وخدمة واحدة في وزارة المالية/ مديرية التقاعد المدني.
وشملت كذلك 105 خدمات في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية، و 2 خدمة في صندوق المعونة الوطنية، و 12 خدمة في صندوق توفير البريد، وخدمة واحدة في مؤسسة التدريب المهني، و 2 خدمة في مؤسسة المواصفات والمقاييس، و 3 خدمات في مؤسسة تنمية أموال الأيتام، و 8 خدمات في هيئة النقل البري، و 16 خدمة في هيئة تنظيم الطاقة والمعادن، و 13 خدمة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، و 6 خدمات في وزارة العمل.
وتضمنت الخدمات أيضا 19 خدمة لوزارة الإدارة المحلية، و131 خدمة لوزارة الاستثمار، و 2 خدمة لوزارة البيئة، و 7 خدمات لوزارة التربية والتعليم، و 29 خدمة لوزارة التنمية الاجتماعية، و 3 خدمات لوزارة الثقافة، و 33 خدمة لوزارة الداخلية، و 63 خدمة لوزارة الزراعة، و 40 خدمة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين.- (بترا)
العاصمة عمان -(الغد)

أجواء حارة نسبيا اليوم وانخفاض ملموس على درجات الحرارة غدا منذ6 ساعة

105474

الأردن يدين الهجومين الإرهابيين في مالي منذ19 ساعة

WhatsApp Image 2023-09-08 at 5.24.18 PM (1)

ٱل الشيخ: العلاقات الأردنية السعودية متأصلة ووطيدة وذات عمق استراتيجي منذ19 ساعة

WhatsApp Image 2023-09-08 at 5.24.18 PM

الصفدي يستقبل آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي منذ21 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز - (أرشيفية)

الفايز: العلاقات الأردنية السعودية تقوم على أسس راسخة لخدمة المصالح المشتركة

منذ 21 دقيقة
الاتحاد الارني لشركات التأمين

شركات التأمين تنسحب من لجنة الأجور وتحمل نقابة الأطباء المسؤولية

منذ3 ساعة
الصفدي: العدوان الإسرائيلي على جنين سيفجر دوامات واسعة من العنف

الصفدي: توجيهات ملكية للوقوف مع المغرب بكل الإمكانيات

منذ3 ساعة
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية)

الخارجية تهيب بالأردنيين في المغرب ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر

منذ4 ساعة
زلزال-750x430

مرصد الزلازل الأردني يسجل زلزالا بقوة 7 درجات جنوب غرب مراكش

منذ5 ساعة
زلزال المغرب

السفارة الأردنية في المغرب تخصص رقما للطوارئ

منذ6 ساعة
افكار و مواقف

برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1694099581569650600

منع ارتداء العباءة في المدارس.. امتداد العلمانية القمعية في فرنسا

ترجمات | منذ16 ساعة
Untitled-1

ماذا ستستفيد الهند من ارتياد القمر؟

ترجمات | منذ16 ساعة
نقل جثامين الضحايا من موقع تحطم الطائرة التي أقلت قادة "فاغنر" في روسيا - (أرشيفية)

رأس مجموعة "فاغنر" يقطع.. ومرتزقة يتملكهم الخوف

ترجمات |06 أيلول 2023
الجنرالان الأميركي مارتن ديمبسي والإسرائيلي بيني غانتس يترجلان من طائرة بلاك هوك إسرائيلية أميركية الصنع، 2012 – (المصدر)‏

الجدل الجديد حول المساعدات الأميركية لإسرائيل

ترجمات |06 أيلول 2023
تعبيرية، غولدن كوزموس – (المصدر)

نهاية عصر البشر

ترجمات |05 أيلول 2023
1693829480474593400

فك شيفرة علاقات "الاستعمارية الجديدة": الآثار الجيوسياسية للانقلاب النيجيري‏

ترجمات |04 أيلول 2023
 