الطفيلة.. إطلاق مشروع تدريب وتأهيل 300 خريج جامعي

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وبدأت اليوم الاثنين في جامعة الطفيلة التقنية باكورة التدريبات على برامج اللغة الإنجليزية الوظيفية، وريادة الأعمال، خلال احتفال أقيم برعاية محافظ الطفيلة الدكتور هاني الشورة، بحضور رئيس الجامعة الدكتور بسام المحاسنة، ورئيس مجلس المحافظة أحمد الحوامدة، ورئيس فرع نقابة المهندسين الأردنيين في الطفيلة المهندس زكي القيسي، حيث تستهدف البرامج التي ستستمر 3 أشهر، خريجي حملة شهادات الهندسة والبكالوريوس والدبلوم، بإشراف مركز الريادة والإبداع في الجامعة.وأوضح مدير مركز الريادة والإبداع وتنمية المجتمع المحلي في الجامعة الدكتور أشرف السفاسفة، أن هذه الدورة التي جاءت بالتشارك بين 3 جهات، ستسهم في إكساب المتدربين المهارات اللازمة في مجالات الأعمال باللغة الإنجليزية.بدوره، أشار المحاسنة إلى أن هذه التدريبات تسعى لتمكين الشباب من أجل توفير سبل العيش لهم من خلال تعزيز الشراكات مع مجلس المحافظة ونقابة المهندسين والجهات الفاعلة الوطنية التي تمول بدورها دورات تدريبية ومهنية للشباب من أجل تنمية قدراتهم وتعزيز كفاءاتهم بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل في التوجه للتعليم التقني والمهني من خلال مركز الريادة والإبداع وتنمية المجتمع المحلي في الجامعة.وبين ضابط ارتباط مشروع التدريب عضو مجلس المحافظة المهندس أحمد الشرايدة، أن هذا المشروع جاء لرفع وبناء قدرات الباحثين عن عمل من حملة الدبلوم والبكالوريوس والهندسة ضمن دورات متخصصة تليها دورات أخرى متخصصة بمجالات عدة ستنفذ العام الحالي بالتعاون مع جهات رسمية وخاصة. (بترا)