تعليق الدوام في جامعة الطفيلة التقنية 3 أيام

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قرر رئيس جامعة الطفيلة التقنية الدكتور بسام المحاسنة تعليق الدوام الوجاهي للطلبة، وذلك استناداً إلى تقرير إدارة الأرصاد الجوية الذي يشير إلى تعرض المملكة لموجة حارة قوية ابتداء من اليوم السبت، وحتى الاثنين المقبل، ولغايات التعامل مع الظروف الجوية الاستثنائية وبهدف المحافظة على سلامة الطلبة والعاملين في الجامعة.وقررت الجامعة تعليق الدوام الوجاهي للطلبة ليوم غد الأحد وتحويل جميع المحاضرات لنظام التعليم عن بعد، وتأجيل الامتحانات المقررة يوم الأحد لموعد آخر، على أن يتم تحديده لاحقاً.كما تقرر ان يكون الدوام الرسمي للعاملين في الجامعة من الساعة 8:30 صباحاً ولغاية الساعة 1:00 ظهراً، مستثنياً من تقتضي طبيعة عملهم خلاف ذلك.- (بترا)