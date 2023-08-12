السبت 12 آب 2023
النسخة المطبوعة

تعليق الدوام في جامعة الطفيلة التقنية 3 أيام

جامعة الطفيلة التقنية
جامعة الطفيلة التقنية
قرر رئيس جامعة الطفيلة التقنية الدكتور بسام المحاسنة تعليق الدوام الوجاهي للطلبة، وذلك استناداً إلى تقرير إدارة الأرصاد الجوية الذي يشير إلى تعرض المملكة لموجة حارة قوية ابتداء من اليوم السبت، وحتى الاثنين المقبل، ولغايات التعامل مع الظروف الجوية الاستثنائية وبهدف المحافظة على سلامة الطلبة والعاملين في الجامعة.اضافة اعلان
وقررت الجامعة تعليق الدوام الوجاهي للطلبة ليوم غد الأحد وتحويل جميع المحاضرات لنظام التعليم عن بعد، وتأجيل الامتحانات المقررة يوم الأحد لموعد آخر، على أن يتم تحديده لاحقاً.
كما تقرر ان يكون الدوام الرسمي للعاملين في الجامعة من الساعة 8:30 صباحاً ولغاية الساعة 1:00 ظهراً، مستثنياً من تقتضي طبيعة عملهم خلاف ذلك.- (بترا)

الطفيلة تسجل أعلى هطول مطري خلال المنخفض الأخير 28 آذار 2023

طوارئ الطفيلة تنفذ خطة للتعامل مع آثار العاصفة الرعدية&nbsp; 26 آذار 2023

1679060793509

الطفيلة: مياه الينابيع تتناقص بفعل العوامل الطبيعية وانخفاض معدلات الأمطار 17 آذار 2023

القبض على شخص مطلوب - (تعبيرية)

القبض على حارق مركبة مواطن في الطفيلة 11 شباط 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
بلدية الطفيلة تقلص ساعات دوام عمال الوطن بسبب موجة الحر

بلدية الطفيلة تقلص ساعات دوام عمال الوطن بسبب موجة الحر

13 تموز 2023
649fdac212949

%85 نسبة الحجوزات في فنادق محمية ضانا خلال عطلة العيد

01 تموز 2023
مشروع توسعة وتطوير مركز صحي القادسية

السفاسفة: عوائق واجهت توسعة مركز صحي القادسية

29 أيار 2023
1685278365351

الطفيلة تشهد تساقطا للأمطار الرعدية

28 أيار 2023
2023-04-14T074102Z_755164921_RC27E0AAQQ8F_RTRMADP_3_USA-INTEL-LEAK (1)

إصابة 5 أشخاص بحادث تصادم في الطفيلة

22 نيسان 2023
sterile surgical instruments on during the operation table amid the surgeons

نجاح أول عملية تكميم معدة في مستشفى الطفيلة

19 نيسان 2023
افكار و مواقف

العلاقات السعودية الإسرائيلية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
البروفيسور آفي شلايم أثناء إلقاء محاضرة - (أرشيفية)

مقتطف من كتاب آفي شلايم.. "ثلاثة عوالم، مذكرات عربي يهودي" (2-1)

ترجمات | منذ14 ساعة
نيجيريون مؤيدون للمجلس العسكري في مظاهرة أمام السفارة الفرنسية في نيامي - (المصدر)

"ليس انقلابا آخر كالمعتاد": ما الذي يحدث في النيجر؟

ترجمات |09 آب 2023
مسؤولون إسرائيليون يتفقدون آثار قرية سوسية في جنوب الضفة الغربية المحتلة – (المصدر)

الضفة الغربية: الضم باسم الأركيولوجيا

ترجمات |07 آب 2023
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات |31 تموز 2023
‏النصب التذكاري لمشاة البحرية الأميركية، ‏مقاطعة أرلينغتون‏‏ ، ‏‏فيرجينيا‏ - (أرشيفية)

‏كيف صعدت الولايات المتحدة إلى إمبراطورية عالمية في القرن العشرين

ترجمات |06 آب 2023
‏نموذج الهيكل الداخلي ثلاثي الأبعاد بحجم الإنسان لـ"تيرمينيتور"، ستوديوهات يونيفرسال، أوساكا، اليابان – (المصدر)

البحث عن أفضل خوارزمية لجرائم الحرب الأخلاقية‏

ترجمات |05 آب 2023
 