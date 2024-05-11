90 ألف دينار لإنشاء مصنع ألبسة مهنية في الطفيلة

اتفقت شركة مناجم الفوسفات وبلدية الطفيلة الكبرى على دعم مسعى البلدية لإنشاء مصنع للألبسة المهنية الجاهزة الخاصة بالسلامة العامة للعمال و بمواصفات عالية الجودة وبتكلفة تبلغ 90 ألف دينار.

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وأكد رئيس بلدية الطفيلة الدكتور حازم العدينات، خلال لقاء جمعه ورئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات بحضور وزير العمل السابق الدكتور نضال القطامين، أن البلدية تسعى حثيثاً لزيادة إيراداتها من خلال مشروعات استثمارية وتشغيلية بالشراكة مع الشركات والمؤسسات الوطنية نحو تطوير وتنمية المحافظة، وإيجاد فرص عمل.



ولفت الدكتور العدينات إلى أنه تم الاتفاق مع الشركة كذلك على شراء منتجات مصنع الألبسة لمنتسبيها بمعدل 1500 قطعة سنوياً لديمومة هذا المصنع الذي سيتم إنشائه قريبا وتشغيله من خلال الايدي الماهرة المحلية، مما يساهم في دعم ايرادات البلدية و توفير فرص عمل لعدد من أبناء وبنات المحافظة، ممن يتسلحون بالمهارات والخبرات في مجال الحياكة الصناعية، مثمناً لشركة الفوسفات وادارتها دعمها لهذه المشروع النوعي الذي جاء بالتوازي مع دعم الشركة بتأثيث وتطوير قاعة المرحوم الشيخ عبدالله العوران التابعة للبلدية بمبلغ إجمالي يصل إلى عشرة آلاف دينار.



وتابع أن مشروع ألبسة السلامة العامة سيوفر منتجات خاصة بعمال الوطن والعمال في الورش الميدانية التابعة للبلدية، فيما سيتم مستقبلا زيادة كميات الإنتاج لبيعها على المؤسسات والبلديات والشركات التي تضم عمال بمختلف المهن والحرف المهنية.