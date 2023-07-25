إغلاق 8 ومنع 42 عن العمل.. مطاعم شعبية مصدر قلق بمادبا

أحمد الشوابكة

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مادبا- باتت قضية النظافة ومدى التزام بعض المطاعم الشعبية في مادبا مصدر شكاوى سكان قالوا إن "مطاعم تفتقد لأدنى شروط النظافة"، مطالبين بضرورة تكثيف جولات التفتيش، لا سيما مع ما تشهده البلاد من ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تسرع بفساد الأطعمة والمشروبات.وتتركز معظم ملاحظات السكان على المطاعم الشعبية، في وقت تؤكد فيه الجهات المعنية أنها تنفذ حملات تفتيش مكثفة عليها.ووفق أرقام فرع مؤسسة الغذاء والدواء الجهة المسؤولة بمادبا، فإن المؤسسة من خلال فرق الرقابة والتفتيش نفذت خلال النصف الأول من العام الحالي 623 زيارة ميدانية للمطاعم في المحافظة.وأضافت المؤسسة، أنها أغلقت 8 مطاعم وأوقفت عن العمل 42 مطعما، فيما أنذرت 323 مطعما وأتلفت كمية من المواد الغذائية قدرت بنحو 987 كغم.وأكدت المؤسسة في بيان لها ردا على استفسارات "الغد" بأنها تقوم بدورها الرقابي بالتنسيق المستمر مع الحاكم الإداري للمحافظة وفرق الرقابة والتفتيش التابعة للجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة مادبا والإدارة الملكية لحماية البيئة وجميع الجهات الأمنية والرسمية ذات العلاقة.أرقام المؤسسة قد تلفت انتباه السكان، بيد أن المهم لديهم ما يشاهدونه بأعينهم من حيث انعدام النظافة في بعض المطاعم الشعبية وعدم التزامها بالشروط الصحية والسلامة العامة، خاصة مطاعم "الفلافل"، مشددين على ضرورة مراقبتها دوريا، وعدم الاكتفاء بالزيارات السريعة وفي أوقات متباعدة، وخصوصا في ظل موجة الحر التي تجتاح البلاد هذه الأيام.ويعتبر السكان أن وجود فرع لمؤسسة الغذاء والدواء، حل قضية التداخل في الصلاحيات بين مختلف الأجهزة مثل مديرية الصحة، و بلدية مادبا الكبرى، والشرطة الملكية لحماية البيئة، ومديرية الصناعة والتجارة في المحافظة، مقدرين الجهود المبذولة للفرع، داعين في نفس الوقت إلى ضرورة وجود تنسيق عالي المستوى بين تلك الجهات، فيما يتعلق بالحملات التفتيشية على المواد الغذائية منتهية الصلاحية وإتلافها.ويوضح المواطنون أن بعض مطاعم الفلافل، تكرر استخدام الزيت ذاته لأيام، حتى يتحول لونه من الأصفر إلى سواد قاتم.وبين المواطن عدي العواد أنه وفي منطقة "مجمع السفريات"، خاصة في ساعات الصباح الأولى، حيث تضج المنطقة بالمواطنين، تتداخل بسطات بيع الألبسة والكهربائيات الخفيفة، مع حركة المشاة وسير المركبات وتلاصق المحلات الشعبية الصغيرة لبيع الوجبات السريعة، وعربات بيع الكباب، في مشهد يعكس الفوضى ويطرح التساؤل حول مدى التزام غالبية المحال بشروط الصحة والسلامة العامة.ويتابع "لا يمكن أن يستمر الوضع على هذه الحال"، منتقدا عدم تحرك الجهات المعنية لوقف التجاوزات، وغياب الرقابة عن المطاعم في الأسواق الشعبية التي يرتادها المواطنون من ذوي الدخل المحدود".ويلفت المواطن محمد سليم إلى أن العديد من المواطنين يعانون من قلة الالتزام بالشروط الصحية، رغم بعض الحملات التي تفذتها الجهات المسؤولة لحصر المواد الفاسدة من الأسواق المحلية وإتلافها، معتبرا أن بروز ظاهرة الأغذية الفاسدة خلال الفترة الأخيرة بمادبا يعكس صورة سيئة عن الواقع الرقابي.ويدعو المواطن ليث عبد الحافظ إلى تعزيز دور الجهات الرقابية، من خلال تكثيف الجولات الميدانية والاطلاع على مخازن التجار، مع اتخاذ قرارات صارمة بحق المتعاملين بمواد قد تكون فاسدة، وإحالتهم إلى القضاء، وتنظيف الأسواق من كل ما هو مخالف للمواصفات والمعايير.وتحذر أختصاصية التغذية المهندسة أركان حسن الشوابكة، من تكرار استخدام نفس الزيت في عمل وجبات سريعة، وتسخينه عدة مرات، لمضاره الصحية الكبيرة، والتي لا تقتصر على التسبب بمشاكل صحية مباشرة كالالتهابات أو التسمم، بل أيضا بأمراض خطيرة كالسرطان وأمراض القلب والزهايمر، والجلطة الدماغية، إضافة إلى تأثير ذلك على تكوين العظام، مؤكدا أنه في حال تكرار ذلك فإنه يكون السبب المباشر للإصابة بنخر العظام، خصوصا لدى النساء في سن اليأس، اللاتي يعانين أصلا من نقص هرمون الأستروجين.وتقول الشوابكة "إعادة استخدام الزيت وتسخينه لأكثر من 360 درجة فهرنهايت، يؤدي إلى تأكسد الأحماض الدهنية (حامض اللينوليك)، مؤدية إلى مركبات بوليمرية (بيروكسيدية) طويلة ومعقدة تسمى (4-هيدروكسي ترانس 2 نونينال)، والتي لها تأثيرات سمية وصحية متعددة، لتفاعلها مع البروتينات والأحماض الأمينية، وتؤدي إلى الإصابة بالسرطانات، و خصوصا سرطان الجهاز الهضمي، كما تكون السبب المباشر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، إضافة إلى اضطرابات كيس الصفراء وخلل في عمل الكبد".ويفضل الشوابكة استخدام زيوت عباد الشمس وزيت الذرة وزيت الصويا، وذلك لاحتوائها على حامض اللينوليك بكميات كبيرة، وكذلك الأحماض الدهنية غير المشبعة.من جانبه اكتفى رئيس قسم الرقابة الصحية الغذائية في مديرية صحة محافظة مادبا عصام صدقي بالقول إن مراقبة المطاعم باتت من مسؤلية مؤسسة الغذاء والدواء مؤكدا دور القسم على التعاون والتنسيق في هذا المجال إضافة الى دوره في الرقابة المشددة على محطات تنقية المياه الصحية المنتشرة في مختلف مناطق المحافظة.