استحداث بكالوريوس التمريض بالجامعة الألمانية الأردنية

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استحدثت الجامعة الألمانية الأردنية، برنامج البكالوريوس في التمريض، ابتداء من الفصل الدراسي الأول القادم من العام الجامعي 2024/2023، وذلك وفقاً لخطة الجامعة الاستراتيجية في استحداث تخصصات تواكب احتياجات الأسواق المحلية والعربية والدولية وخصوصا الألمانية منها.ويهدف البرنامج وفقا لبيان الجامعة اليوم الخميس، إلى إعداد وتخريج كفاءات تمريضية متمكنة متسلّحه بالمعرفة والخبرة العملية والعالمية واللغويّة وبمهنية عالية تمكنها من تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية والتمريضية وتلبية الاحتياجات المتزايدة في قطاع الرعاية الصحية.وتتعاون الجامعة مع عدد من المستشفيات الأردنية الرائدة لتقديم تدريب عملي مميز لطلبتها خلال ثلاث سنوات الأولى، إضافة إلى الالتزام بدراسة السنة الرابعة في إحدى الجامعات الألمانية الشريكة والتدريب في المستشفيات الألمانية، ما يمنحهم ميزة إضافية تمكنهم من العمل في قطاع الرعاية الصحية الألماني والأوروبي الذي يعاني من نقص حاد في أعداد الممرضين.ووقعت الجامعة اتفاقية تعاون مع برنامج (Triple Win) المنفذ من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي سيتم من خلالها تأهيل وإعداد الطلبة الخريجين للعمل في القطاعات الصحية الألمانية.وسيركز البرنامج على تعزيز الأبحاث العلمية في مجال التمريض، وتوطيد التواصل مع المراكز البحثية المحلية والألمانية والعالمية، ويسهم في تحسين ممارسة مهنة التمريض والخدمات الصحية المقدمة للمجتمع، وفقاً للمعايير الدولية وتعزيز الترابط بين مخرجات كلية التمريض واحتياجات المجتمع التنموية.--(بترا)