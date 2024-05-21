استقطاب استثمار بمليوني دينار لـ"مادبا الصناعية"

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ووقع اتفاقية الاستثمار عن شركة المدن الصناعية الأردنية المدير العام عمر جويعد وعن شركة حضارة البروج للصناعات البلاستيكية المدير العام أحمد الشخانبة.وقال جويعد إن هذا الاستثمار يعتبر الاستثمار الأول في مدينة مادبا الصناعية في مجال صناعة الرولات البلاستيكية الملامسة للغذاء والتي تستخدم في صناعة كاسات المياه والعصائر والأطباق البلاستيكية، حيث يضاف إلى قائمة الاستثمارات المتميزة الجديدة في مدينة مادبا الصناعية، داعياً المستثمرين الأردنيين الصناعيين إلى الاستفادة من بيئة العمل الخاصة بمدينة مادبا الصناعية.وبين جويعد أن شركة المدن الصناعية الأردنية ما زالت تستقطب العديد من الاستثمارات الصناعية في الآونة الأخيرة، مشيداً بامتياز الشركة بجميع مدنها الصناعية المتوزعة في أغلب محافظات المملكة على بيئتها الاستثمارية الناجحة والملائمة لأغلب الصناعات بجميع قطاعاتها، بالإضافة إلى استفادة المستثمر الصناعي من خلال إقامة مشروعه الصناعي داخل المدن الصناعية من قانون البيئة الاستثمارية الجديد الذي أقرته الحكومة في الآونة الأخيرة.من جانبه، قال الشخانبة إن مدينة مادبا الصناعية تعتبر من المدن المتميزة في بيئتها الاستثمارية، وهي تلبي جميع احتياجات استثماره الصناعي، مشيراً إلى وضع خطط وسياسات لتوسعة استثماره الصناعي داخل المدينة الصناعية في المستقبل القريب، ومضيفا أن هذا المشروع يعد الأول من نوعه في الأردن.يشار إلى أن مدينة مادبا الصناعية تقع في محافظه مادبا وتبعد عن مطار الملكة علياء الدولي (20) كيلو مترا، حيث وصل عدد الشركات القائمة داخل المدينة الصناعية إلى (40) شركة من مختلف القطاعات الصناعية وفرت من خلالها (1310) فرص عمل بحجم استثمار يتجاوز (35) مليون دينار أردني .