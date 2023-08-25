الجمعة 25 آب 2023
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البخيت تكرم اوائل الثانوية العامة في مادبا

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البخيت تكرم اوائل الثانوية العامة في مادبا
 مادبا - كرمت مديرة  التربية والتعليم للواء قصبة مادبا لنا البخيت  اوائل الثانوية العامة في مادبا ، ذلك في الحفل الذي أقيم   يوم  امس في مدارس ابن تيمية بحضور رئيس مجلس إدارة مدرسة ابن تيمية محمد الرضوان ومديرة الشؤون التعليمية الدكتورة نوال الدهمان ومدير الشؤون الإدارية والمالية  محمد السلامين .اضافة اعلان
وهنأت  البخيت  الطلبة  بتفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة في امتحانات الثانوية العامة ، داعية التوفيق لهم في مراحل التعليم الجامعي ، مثمنة دور الهيئات الإدارية والتدريسية في مدارس اللواء التي حصل طلبتها على مراكز متقدمة وجهود أولياء الأمور ودورهم الكبير في الدعم المعنوي لأبنائهم للوصول إلى التفوق الذي نراه اليوم   .
كما رحب  الرضوان رئيس مجلس إدارة المدرسة المستضيفة براعي الحفل والحضور الكريم مهنئا الطلبة وذويهم بنجاحهم الباهر. 
كما تحدث الطالب أحمد أبو عيشة الأول على محافظة مادبا مندوبا عن زملائه الأوائل عن دور الأهل والمعلمين في دعم أبنائهم الطلبة وعن دور مديرية التربية والتعليم  في تهيئة الأجواء المناسبة للعملية التعليمية ولإجراءات امتحان الثانوية العامة  . 
هذا وتخلل الحغل فقرات فنية وكشافة زادته بهجة وجمالا. 

 وفي نهاية الحفل قامت  البخيت بتوزيع  الدروع وتسليمها  لأوائل الطلبة في القصبة.
كما تم تكريم  طالبة الطب في الجامعة الأردنية  فرح المعايعة، طالبة متميزة كانت من عشر الأوائل في  الثانوية العامة على مستوى المملكة في سنة سابقة وهي الآن تتقلد المركز الأول على دفعتها في  كلية الطب ،متحدثة عن مسيرتها التعليمية في المدرسة والجامعة وأثر معلميها وأساتذتها في نجاحها وتفوقها. 
كل الشكر لإداراتنا الأمنية وقيادتنا التربوية ولقسم الامتحانات ولقسم النشاطات ولكل من ساهم في إنجاح امتحان الثانوية العامة ولكل من بادر لرفعة ورقي التربية والتعليم.
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