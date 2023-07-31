الإثنين 31 تموز 2023
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الجامعة الألمانية الأردنية تطلق برنامج جامعة الأطفال للعام الثاني على التوالي

الجامعة الألمانية الأردنية تطلق برنامج جامعة الأطفال للعام الثاني على التوالي
الجامعة الألمانية الأردنية تطلق برنامج جامعة الأطفال للعام الثاني على التوالي
أطلقت الجامعة الألمانية الأردنية من خلال عمادة شؤون الطلبة وللعام الثاني على التوالي برنامج جامعة الأطفال أوما يعرف بالبروفيسور الصغير بمشاركة 300 طفل من مختلف أنحاء المملكة.اضافة اعلان
ويهدف البرنامح الى تحفيز التفكير العلمي والابتكاري لدى الأطفال من خلال مجموعة من الأنشطة العلمية التفاعلية وتعريفهم بمختلف المهن وبالنمط التعليمي الجامعي عن طريق المحاضرات التفاعلية، إضافة الى تعزيز ربط الجامعة بالمجتمع المحلي وتطويره.
وبين رئيس الجامعة  الأستاذ الدكتور علاء الدين الحلحولي خلال اطلاق البرنامج أنه فرصة غنية للأطفال لإختبارالحياة الجامعية في عمر مبكر والتعرض لمحاضرات علمية تفاعلية والتعرف على البيئة الجامعية،مستعرضا تخصصات الجامعة الهندسية والإدارية واللغات والتخصصات الجديدة كالتمريض والمستضافة من جامعة فرتسبورغ الألمانية وهما العمل الاجتماعي وهندسة تكنولوجيا الهيدروجين. 
ويشمل برنامج جامعة الأطفال الذي يُنفذ أيام السبت في حرم الجامعة بالمشقر على مجموعة من الأنشطة منها مهرجان جرب نفسك ومعرض المهن وتحديات وحلول ومعرض المشاريع والمسرح التفاعلي .
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