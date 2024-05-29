الجامعة الألمانية الأردنية تنظم هاكاثون تكنولوجيا المعلومات

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نظمت الجامعة الألمانية الأردنية من خلال كلية الهندسة الكهربائية وتكنولوجيا المعلومات (SEEIT) هاكاثون تكنولوجيا المعلومات، ضمن فعاليات الأسبوع الألماني الذي أقامته الجامعة احتفالاً بعيد استقلال المملكة الثامن والسبعين واليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك المعظم على العرش.اشتمل الهاكاثون على مسارين رئيسيين: حل المشكلات وتطوير التطبيقات. شارك في مسار حل المشكلات خمس فرق مكونة من خمسة عشر طالباً، حيث تم تكليفهم بإتمام مهام برمجية متعددة في وقت محدود. أما مسار تطوير التطبيقات، فقد شهد مشاركة ست فرق مكونة من ستة وعشرين طالباً، قدموا تطبيقاتهم المطورة أمام جمهور من الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية، حيث أتيحت لكل ضيف فرصة تقييم الفرق المشاركة.وفاز بالمركز الأول في مسار حل المشكلات كل من الطلاب عمر الطبري، محمد الجمل، عامر الجابري، وسلطان أبو لامدي المصاروة. بينما فاز بالمركز الأول في مسار تطوير التطبيقات الطلاب عبد الرحمن بشار عبيد، أحمد نشأت محمود، حازم عرار، ويوسف رائد الدهوق.وفي ختام النشاط، قام رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور علاء الدين الحلحولي، بحضور رئيسة جامعة ماغديبورغ الأستاذة الدكتورة مانويللا شفارتز وعميد الكلية الأستاذ الدكتور فراس الحوري، بتوزيع الجوائز والشهادات التقديرية على الفرق الفائزة بالمراكز الأولى وجميع المشاركين، تقديراً لجهودهم ومساهماتهم في المسابقة.ترأس تنظيم الهاكاثون فريق من الأكاديميين المتميزين، ضم الدكتور ضياء أبو طير، الدكتورة رنا المحمود، الدكتورة أماني أبو جبل، الدكتورة نادية الروسان، الدكتور محمود الصرايرة، والدكتور عبد الله الفرارجة.