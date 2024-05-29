 
الأربعاء 29 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الجامعة الألمانية الأردنية تنظم هاكاثون تكنولوجيا المعلومات

الجامعة الألمانية الأردنية تنظم هاكاثون تكنولوجيا المعلومات
الجامعة الألمانية الأردنية تنظم هاكاثون تكنولوجيا المعلومات
نظمت الجامعة الألمانية الأردنية من خلال كلية الهندسة الكهربائية وتكنولوجيا المعلومات (SEEIT) هاكاثون تكنولوجيا المعلومات، ضمن فعاليات الأسبوع الألماني الذي أقامته الجامعة احتفالاً بعيد استقلال المملكة الثامن والسبعين واليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك المعظم على العرش.اضافة اعلان
اشتمل الهاكاثون على مسارين رئيسيين: حل المشكلات وتطوير التطبيقات. شارك في مسار حل المشكلات خمس فرق مكونة من خمسة عشر طالباً، حيث تم تكليفهم بإتمام مهام برمجية متعددة في وقت محدود. أما مسار تطوير التطبيقات، فقد شهد مشاركة ست فرق مكونة من ستة وعشرين طالباً، قدموا تطبيقاتهم المطورة أمام جمهور من الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية، حيث أتيحت لكل ضيف فرصة تقييم الفرق المشاركة.
وفاز بالمركز الأول في مسار حل المشكلات كل من الطلاب عمر الطبري، محمد الجمل، عامر الجابري، وسلطان أبو لامدي المصاروة. بينما فاز بالمركز الأول في مسار تطوير التطبيقات الطلاب عبد الرحمن بشار عبيد، أحمد نشأت محمود، حازم عرار، ويوسف رائد الدهوق.
وفي ختام النشاط، قام رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور علاء الدين الحلحولي، بحضور رئيسة جامعة ماغديبورغ الأستاذة الدكتورة مانويللا شفارتز وعميد الكلية الأستاذ الدكتور فراس الحوري، بتوزيع الجوائز والشهادات التقديرية على الفرق الفائزة بالمراكز الأولى وجميع المشاركين، تقديراً لجهودهم ومساهماتهم في المسابقة.
ترأس تنظيم الهاكاثون فريق من الأكاديميين المتميزين، ضم الدكتور ضياء أبو طير، الدكتورة رنا المحمود، الدكتورة أماني أبو جبل، الدكتورة نادية الروسان، الدكتور محمود الصرايرة، والدكتور عبد الله الفرارجة.
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
Untitled-1

مواطنون في مادبا يدعون المترشحين للانتخابات المقبلة لتقديم برامج عملية

25 أيار 2024
توقيع اتفاقية الاستثمار بين شركة المدن الصناعية الأردنية وشركة حضارة البروج للصناعات البلاستيكية

استقطاب استثمار بمليوني دينار لـ"مادبا الصناعية"

21 أيار 2024
الرفاعي

الرفاعي: لجنة الإصلاح ركيزة أساسية في مخرجات العمل النيابي

21 أيار 2024
الرواجيح يستعرض إنجازات ومشاريع بلدية مادبا الكبرى للعامين 2022_2023

الرواجيح يستعرض إنجازات ومشاريع بلدية مادبا الكبرى للعامين 2022_2023

14 أيار 2024
العيسوي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في مادبا

العيسوي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في مادبا

08 أيار 2024
محافظة مادبا - (أرشيفية)

مادبا.. إلغاء صلاة العيد في الساحات الخارجية

09 نيسان 2024
افكار و مواقف

أغصان الزيتون لا تنهي الاستعمارات الاستيطانية (2-1)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

استثمار سعودي من نوع آخر!

محمود خطاطبة |اليوم

الجامعة أفضل من المجتمع

سائد كراجة |اليوم

"السمرا ".. نموذج للكفاءة في الطاقة

سلامة الدرعاوي |اليوم

لقاء الأمير.. مقابلة خاصة أم خطاب تكليف؟

نضال المجالي |اليوم

إيران.. حليف أم مشروع؟

سميح المعايطة |اليوم

تطوير القطاع العام أم تأزيمه

مالك العثامنة |اليوم

عجلون: جوهرة خضراء بانتظار تألقها

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

ماذا تعني مذكرات جرائم الحرب لنتنياهو وقادة حماس

ترجمات | منذ2 ساعة
1716925478290264600

إمبراطورية تخاف من طلابها‏

ترجمات | منذ2 ساعة
بريطانيا

ما قيمة مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل - وهل يمكن وقفها؟

ترجمات | منذ2 ساعة
بنيامين نتنياهو يعرض في الأمم المتحدة خريطة للشرق الأوسط من دون دولة فلسطينية - (أرشيفية)

لا "خطة لفلسطين" لأن إسرائيل لا تريد واحدة

ترجمات |28 أيار 2024
_

خيارات علي خامنئي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

ترجمات |28 أيار 2024
خبر وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي على الصفحات الأولى - (أرشيفية)

تداعيات وفاة رئيسي على إيران والمنطقة‏

ترجمات |28 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

عريس

نتنياهو 28 أيار 2024

نتنياهو

غزة 27 أيار 2024

hajjaj copy

عطلة 26 أيار 2024

hajjaj

العطلة 25 أيار 2024

العطلة

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78 24 أيار 2024

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78
 