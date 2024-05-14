الثلاثاء 14 أيار 2024
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الرواجيح يستعرض إنجازات ومشاريع بلدية مادبا الكبرى للعامين 2022_2023

الرواجيح يستعرض إنجازات ومشاريع بلدية مادبا الكبرى للعامين 2022_2023
الرواجيح يستعرض إنجازات ومشاريع بلدية مادبا الكبرى للعامين 2022_2023

 قدم رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف محمود الرواجيح عرضاً  مستغيضاً لأهم إنجازات ومشاريع التي نفذتها بلدية مادبا الكبرى  خلال عامي  2022 و 2023 من موازنة البلدية البالغة 15 مليون دينار و التقرير السنوي  وذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد اليوم الثلاثاء في قاعة الكرامة بمادبا ، بحضور مدراء ورؤساء الأقسام في البلدية وأعضاء المجلس البلدي والزملاء الإعلاميين والصحفيين.

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ورفع الرواجيح  في بداية المؤتمر الصحافي أسمى آيات التهنئة والتبريك لجلالة الملك عبد الله بن الحسين بمناسبة عيد الإستقلال ، مشيراً إلى أن الهاشميين هم منارة للتاريخ والحضارة منذ أن انطلقت الثورة العربية الكبرى ، وإن  زيارة جلالة الملك الأخيرة لمحافظة  مادبا كانت بداية كانت مميزة ولها الأثر الطيب على أبناء المحافظة الذين عبروا عن ولائهم وانتمائهم للوطن وقائده جلالة الملك عبد الله الثاني.


وأضاف أن العمل البلدي على علاقة دائماً مع المواطنين وجلالة الملك عبد الله الثاني إبن الحسين دائماً يركز على ذلك ومادبا محافظة مميزة على مستوى الوطن ولها إنجازات خلال 25 سنة الماضية إنجازات قديمة وحديثة خلال فترة تسلمنا للبلدية وهناك تعاون مشترك بين الإعلام والبلدية سنعمل على أن تكون التحديات أهداف ننجزها من خلال العمل المشترك.


وأضاف أن العمل البلدي على علاقة دائماً مع المواطنين وجلالة الملك عبد الله الثاني إبن الحسين دائماً يركز على ذلك ومادبا محافظة مميزة على مستوى الوطن ولها إنجازات خلال 25 سنة الماضية إنجازات قديمة وحديثة خلال فترة تسلمنا للبلدية وهناك تعاون مشترك بين الإعلام والبلدية سنعمل على أن تكون التحديات أهداف ننجزها من خلال العمل المشترك .

وأكد  الرواجيح على ان البلدية هي الرابط المرن بين جميع القطاعات التنموية التي تسهم برسم خارطة الطريق على المستوى المحلي وتعكس البعد الإقليمي للوصول الى الإطار الوطني خلال فترات زمنية متتالية وذلك من أجل النمو والاقتصادي وتبادل الثقافات وترابط الشؤون وتنظيم المبادرات التنموية وتحقيق عناصر التاثير البيئي من خلال حاضنات نوعيه في مجال الزراعة والبيئة.

 

واستعرض أهم الإنجازات للعامين 22 23  التنموية والإسشارية والاستثمارية وزياد الإيرادات وفرص الإستثمار والنفقات ، وذكر أهم إنجازات بلدية مادبا ،ومنها حصول بلدية مادبا على جائزة النظافة الأولى من الفئة الثالثة من مركز الملك عبد الله للتميز ، وجائزتها بقيمة 300,000 دينار وكذلك كانت بلدية مادبا الأولى على مستوى الوطن في تقرير اعدته وزارة الادارة المحلية وتنمية المدن والقرى ، وكذلك أفضل بلديه في تحسين الايرادات المحليه بنسبه 25%.

 ونوه إلى العطاءات والخلطات الإسفلتية وفتح وتعبيد وصيانة طرق المحافظة ، والإنارة والإشارات الضوئية الجديدة ، وسوق الجمعة والذي أكد فيه الرواجيح أن البلدية هي التي تعمل على إدارة هذا السوق من ناحية الصيانة والنظافة ، وكذلك سوق الحلال وأن هناك إتفاقيات مع شركات خاصة وشركات اوروبية في إيطاليا وأسبانيا وفرنسا.. وكذلك إصدار أول خطة للطاقة والعمل المناخي وأول خطة للنفايات الصلبة من خلال مشروع ممول من الإتحاد الأوروبي .

وأشار الرواجيح أن ميزانية بلدية مادبا بلغت 15 مليون دينار تقريباً وتحدث عن دعم قطاعات الشباب من الحرف اليدوية وادارة النفايات ولقاءات تثقيفية ودمج برامج فرز النفايات ، وتوقيع اتفاقية تعاون مع جامعة الشرق الأوسط من أجل الاذاعة الخاصة ببلدية مادبا وانشاء موقع الكتروني كما تطرق الرواجيح الى مشاريع اناره الشوارع في مادبا.

ومن هذه المشاريع توسعة طريق الجامعة الالمانية وطريق ماعين وإنشاء فرقة بلدية مادبا للفنون الشعبية ، وفتح مكتب للمتقاعدين العسكريين ، ومواقف سرفيس لقضائي معين والفيصلية وفتح مكتب لمؤسسة الغذاء والدواء وهيكل تنظيمي جديد في البلدية.

وأشار الرواجيح أن البلدية عملت على إنارة المقابر جميعها وتشجيرها ووضع أسوار إسمنتية في مقابر منطقة ماعين والفيصلية وجرينا وهناك مناقصات وعطاءات لصيانة الطرق والأرصفة ، ويوجد ورشة مخصصة من العمال والمهندسين والفنيين في البلدية تعمل على مدار الساعة ، وكذلك صيانة المناهل من أجل الإستعداد لفصل الشتاء والقاعة الهاشمية ، وتوريد مادة البيس كورس بقيمة 81,000 دينار وتوريد مواد الإنارة لشوارع المحافظة.

وأضاف الرواجيح على وجود جهاز رصد المواقع الذي جاء من شركة اورنج ،والعمل على زراعه 15,000 شجرة في جبل نيبو بالتعاون مع وزاره الزراعة ، وشراء مداحل ورافعات من أجل ورش الترقيع وتعاون مع المطار لإنتاج الكرتون ولدينا إيمان مطلق في البلدية على الإهتمام م بالمواطن منذ أن يولد حتى الممات وهذا واجبنا ، وعمال الوطن سيكون أردنيين ومن أهل مادبا تحديداَ.


و دار حوار موسع بين الصحفيين والإعلاميين عن كل ما ذكر وعن مطالب المواطنين واستفساراتهم أجاب عليها الرواجيح بكل شفافية ووضوح .

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