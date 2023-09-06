الأربعاء 06 أيلول 2023
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الشوابكة: لن نتهاون أبدا مع مطلقي العيارات النارية

مباردة من مديرية التربية والتعليم في لواء الجيزة للحد من ظاهرة إطلاق العيارات النارية
مباردة من مديرية التربية والتعليم في لواء الجيزة للحد من ظاهرة إطلاق العيارات النارية

ترأس متصرف لواء الجيزة ناصر الشوابكة، اليوم بحضور مدراء الأجهزة الأمنية وشيوخ ووجهاء العشائر ومخاتير اللواء، اجتماعا لمناقشة ظاهرة إطلاق العيارات النارية للحد منها ومواكب الأفراح المعيقة لحركة السير.اضافة اعلان

وقال الشوابكة إن هذا الاجتماع الذي يهدف للحد من الظواهر السلبية وعلى رأسها إطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات، مضيفًا أن المتصرفية تؤمن بالتشاركية مع المجتمع المحلي للحد من هذه الظواهر السلبية.

ولفت الشوابكة إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة السبل الهادفة للحد من الظواهر غير الحضارية، بما يضمن السلامة العامة لأبناء المجتمع.

وأضاف الشوابكة أنه لن يتم التهاون أبدا مع مطلقي العيارات النارية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم، موضحا أن اجتماع اليوم يعتبر تجسيدا عمليا للتشاركية بين الحاكم الإداري والأجهزة الأمنية والمجتمع المحلي الذي يعد شريكا أساسيا لا نستطيع العمل بدونه، لافتا أن الاجتماع بمنزلة صرخة وصوت عال في مواجهة أية ظاهرة سلبية.

وأكد أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بمنتهى الحزم والحكمة مع كل من تسول له نفسه الأضرار بمصالح الآخرين، أو تعريض حياة الناس للخطر أو إقلاق الراحة العامة والمساس بالأمن والسلم المجتمعي، مشيرًا إلى عدم التهاون أو الواسطة في موضوع إطلاق العيارات النارية، ومواكب الأفراح التي تضر بالمصلحة العامة ومصالح المواطنين.

وأكد التشاركية بين الجهات كافة من المجتمع المحلي والأجهزة الأمنية والوزارات وصولا للقضاء على الظواهر السلبية، نهائيا، مشيرا إلى أن توجيهات جلالة الملك بخصوص مكافحة هذه الظواهر واضحة جدا، وهي الفيصل في هذا الموضوع.

وأشار إلى أن هنالك حالات نشاز غير مسؤولة تؤرق المجتمع والسلم المجتمعي، مشيدا بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكام الإداريين والأجهزة الأمنية، بتطبيق القانون بحذافيره، فيما يتعلق بإطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات.

من جهتهم، شدد الحضور على أهمية وقف هذه الظاهرة التي أزهقت أرواح الأبرياء، ونجم عنها مخاطر عدة، فيما تعهدوا بالقيام بدورهم بمحاربة إطلاق العيارات النارية، بكافة السبل.

وفي ختام الاجتماع، وقع شيوخ ووجهاء ومخاتير اللواء وثيقة شرف، أكدوا خلالها مقاطعتهم لكافة المناسبات التي يتم فيها إطلاق العيارات النارية.

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