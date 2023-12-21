المساعفة يتفقد أقسام المديرية

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قام مدير التربية والتعليم للواء الجيزة احمد عمر المساعفة بجولة تفقدية لاقسام المديرية.وخلال لقاء المساعفة كادر المديرية وجه حديثه عن العمل العام واهميته وما ينبثق منها من مسؤليه لخدمة الوطن وتنسيق العمل بين الأقسام والمدارس في الواء ، وأهمية التشاركية في العمل ،والعمل بروح الفريق الواحد.واكد المساعفة على توجيهات وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة بما يخص العمل المؤسسي والتربوي ،والرسالة السامية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم لتطبيق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني من اجل الوصول إلى جيل واعي يحمل المسؤلية.وشكر المساعفة جميع الكادر على تحمل ضغط العمل وتذليل الصعوبات الذي يعود نفعه إلى الطلبة