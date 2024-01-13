الهواري يفتتح خدمات صحية جديدة في مأدبا

افتتح وزير الصحة الدكتور فراس الهواري اليوم السبت في محافظة مأدبا جهاز الرنين المغناطيسي وتوسعة غسيل الكلى بمستشفى النديم ومركز الأسنان التخصصي بمديرية صحة مأدبا.



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وأكد الهواري اهتمام وزارة الصحة بتطوير جودة الخدمات الصحية التي تقدمها في كافة محافظات المملكة، مشيراً إلى أنّ استحداث وتشغيل جهاز الرنين المغناطيسي وتوسعة وحدة غسيل الكلى في مستشفى النديم وافتتاح مركز الأسنان التخصصي بمديرية صحة مأدبا جاء بهدف التسهيل على المواطنين في المحافظة وتمكينهم من الحصول على الخدمة الصحية اللازمة.



وبين الهواري أنّ تكلفة استحداث وحدة الرنين المغناطيسي في مستشفى النديم الحكومي بلغت مليون ونصف المليون دينار، مشيراً إلى أنه تم البدء بالعمل وتشغيل جهاز الرنين المغناطيسي منذ ما يقارب ثلاثة أشهر تم خلال هذه الفترة إجراء وتصوير نحو 700 صورة رنين. كما بلغت تكلفة توسعة وحدة الكلى في المستشفى نحو 70 ألف دينار وبعدد 19 سرير.



فيما يتكون مركز الأسنان التخصصي في مديرية صحة مأدبا، الذي يعمل فيه 11 طبيبا أخصائي، من (8) عيادات اختصاص في طب الأسنان تشمل عيادة لجراحة الفكين و3 عيادات لتقويم الأسنان وعيادة لجراحة اللثة وعيادة للتركيبات السنية وعيادة أطفال وعيادة عصب (معالجة لبية).



كما يحتوي المركز الذي بدأ يراجعه نحو ألف مريض شهرياً مختبراً للتركيبات وآخر لتقويم الأسنان، وجهاز أشعة بانوراما للتصوير وجهاز تصوير إشعاعي للأسنان وقسم للتعقيم.



وحضر الافتتاح محافظ مأدبا نايف الهدايات وعدد من نواب وأعيان المحافظة ومجلس المحافظة والأمينين العامين لوزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية الدكتورة إلهام خريسات وللرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول ومدير إدارة الرعاية الصحية الأولية الدكتور رياض الشياب ومدير إدارة الشؤون الفنية للمستشفيات الدكتور عماد أبو يقين ومدير صحة المحافظة الدكتورة أماني الفرح ومدير مستشفى النديم الدكتور بهاء الدين الحلالمة.





